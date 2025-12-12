Δεν το κουνάνε από τα μπλόκα οι αγρότες, με το βλέμμα στο πανελλαδικό συντονιστικό του Σαββάτου – «Δεν τρώμε σανό»

Το μήνυμα ότι «συνάντηση θα υπάρξει μόνο αν υπάρχουν και λύσεις στο τραπέζι» στέλνουν οι αγρότες ενόψει της πρόσκλησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για συνάντηση με αντιπροσωπεία των αγροτών στο Μαξίμου την προσεχή Δευτέρα. Τη σχετική απόφαση αναμένεται να λάβει το πανελλαδικό συντονιστικό όργανο, το οποίο θα συνεδριάσει το Σάββατο (13/12) στη Νίκαια, με τους αγρόιτες να διαμηνύουν ήδη ότι «δεν θα κουνηθούμε ούτε έναν πόντο από τα μπλόκα μας».

Με στόχο να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση, οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, κλιμακώνοντας τον αγώνα τους, πραγματοποίησαν «απόβαση» με τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας και επισκέπτονταν διαδοχικά τα γραφεία των τριών κυβερνητικών βουλευτών του νομού.

Πρώτος σταθμός ήταν το γραφείο του βουλευτή της ΝΔ, Χρήστου Καπετάνου όπου οι αγρότες πέταξαν από έξω συμβολικά μπάλες με άχυρα. «Οι αγρότες δεν τρώμε σανό» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ιορδάνης Ιωαννίδης, εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής του Μπλόκου Νίκαιας.

Οι αγρότες λένε ότι δεν θα προσέλθουν σε κανένα διάλογο αν δεν δεσμευτεί η κυβέρνηση να λύσει τα ζητήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής, ενώ οι εισηγήσεις από το μπλόκο της Νίκαιας για την αυριανή Πανελλαδική σύσκεψη θα είναι σε κλίμα κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

«Δεν πάμε σε κανέναν διάλογο για να ακούσουμε τις ίδιες υποσχέσεις! Θέλουμε λύσεις εδώ και τώρα. Δεν κάνουμε βήμα πίσω από τον αγώνα μας στα μπλόκα», πρόσθεσε.

Το ίδιο έγινε και έξω από το γραφείο του βουλευτή της ΝΔ, Μάξιμου Χαρακόπουλου ενώ η διαμαρτυρία τους ολοκληρώθηκε έξω από το γραφείο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστου Κέλλα.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να μην αποχωρήσουν «ούτε έναν πόντο από τα μπλόκα», εάν δεν υπάρξουν ουσιαστικές παρεμβάσεις για τον αγροκτηνοτροφικό τομέα.

«Αυτό που προέχει είναι η κλιμάκωση του αγώνα μας, που αύριο θα βρεθούμε όλα τα μπλόκα της χώρας να αποφασίσουμε από κοινού στη Νίκαια. Διάλογος θα γίνει πάνω στα αιτήματα μας που τα γνωρίζει καλά ο πρωθυπουργός», τόνισε μεταξύ άλλων, ο Σωκράτης Αλειφτήρας, εκ μέρους του μπλόκου Νίκαιας.

«Αύριο θα απαντήσουμε ενωμένοι στο επικοινωνιακό παιχνίδι του κ. Μητσοτάκη» ανέφερε ο κ. Αλειφτήρας απαντώντας σε ερώτηση για την πρόταση του πρωθυπουργού για συνάντηση.

Ακόμα μεγαλύτερη θα είναι η κινητοποίηση του Σαββάτου όπου θα γίνει η πανελλαδική αγροτική σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας στις 12:00. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, θα επικαιροποιήσουν τον συντονισμό των μπλόκων, να επαναλάβουν τα αιτήματα τους και θα σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα τους.

Υπολογίζεται μεγάλος αριθμός τρακτέρ στο σημείο καθώς θα βρεθούν εκπρόσωποι – οι οποίοι θα προκύψουν από τις συνελεύσεις – από όλα τα μπλόκα στην Ηπειρωτική Χώρα.

Οι αγρότες της Αχαΐας παραμένουν στο μπλόκο που έχουν στήσει από τα μέσα της εβδομάδας στην περιμετρική οδό, με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα. Αντιπροσωπεία τους θα μεταβεί στη Νίκαια για να λάβει μέρος στην αυριανή κρίσιμη γενική συνέλευση.

Μετά το μεγάλο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, οι αγρότες επέστρεψαν στα μπλόκα.

Μεγάλη κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη

Μεγάλο συλλαλητήριο των αγροτών πραγματοποιήθηκε σήμερα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με τους αγρότες να αποκλείουν συμβολικά την πύλη του λιμανιού. Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η προσέλευση τους, με κόρνες, σημαίες και καπνογόνα, ενώ κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης έγινε γνωστό και το άνοιγμα για ραντεβού με την Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν αγρότες από το νομό Θεσσαλονίκης, αλλά και όμορους νομούς. Οι αγρότες αυτή την ώρα έχουν αποχωρήσει σταδιακά και επανέρχεται η κυκλοφορία στην πόλη σε κανονικούς ρυθμούς. Οι αγρότες ολοκλήρωσαν την κινητοποίησή τους, δύο ώρες νωρίτερα από τον αρχικό τους προγραμματισμό σε συνεννόηση με τις αρχές και συντονισμένα όπως έφτασαν στο λιμάνι, συντονισμένα αποχώρησαν, ενώ ανοίγουν κανονικά οι πύλες στο λιμάνι και οι αγρότες επιστρέφουν στα μπλόκα τους.

Οι αγρότες όπως όλα δείχνουν, απορρίπτουν το ραντεβού με Μητσοτάκη, καθώς οι εκπρόσωποι των μπλόκων εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί και επικριτικοί.

Κατά τη διάρκεια της μικροφωνικής από εκπροσώπους των μπλόκων και των σωματείων που δίνουν το «παρων» στο λιμάνι, ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων ενημέρωσε τους αγρότες για το κάλεσμα του πρωθυπουργού, λέγοντας:

«Θέλουν λοιπόν το διαίρει και βασίλευε. Εμείς ζητάμε πρώτα από όλα να φύγουν οι δυνάμεις καταστολής από τους δρόμους, που χτυπάνε τους αγρότες. Και μετά θα το δούμε το εάν θα μπορέσουμε να πάμε να συζητήσουμε».

«Το Σάββατο γίνεται η μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη αγροτών στη Νίκαια και θα απαντήσουμε όπως πρέπει. Με σύνεση, με ευπρέπεια και όπως εμείς θα ορίζουμε. Δε θα πάει κανείς».

Από τα Πράσινα Φανάρια και το μπλόκο που έχει στηθεί εκεί, οι αγρότες παρατάχθηκαν με 15 τρακτέρ και άλλα τόσα οχήματα. Ξεκίνησαν από τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής και με τη συνοδεία αρχών διέσχισαν την πόλη και μέσω της οδού Σαλαμίνος έφτασαν στο λιμάνι.

Από το πρωί υπήρξε συντονισμένη κινητοποίηση σε όλα τα μπλόκα. Στα Μάλγαρα συγκεντρώθηκαν αγρότες και προστέθηκαν αγρότες από την Δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, με 30 τουλάχιστον τρακτέρ, αγροτικά οχήματα και αυτοκίνητα έφτασαν στην πύλη του λιμανιού.

Οι αγρότες ξεκίνησαν από διάφορα σημεία της Μακεδονίας

Από τις 9 πρωί βρίσκονταν καθ’ οδόν δύο πούλμαν με αγρότες και αγροτικά οχήματα από δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα από Καστοριά, Γρεβενά και Κοζάνη. Εφτασαν Μάλγαρα όπου εκεί ενώθηκαν με τους υπόλοιπους αγρότες και στις 11 άρχισε η πομπή για να φτάσουν στη δυτική είσοδο του λιμανιού.

Από τα Μάλγαρα συμμετείχαν περίπου 30 τρακτέρ (20 απο αγρότες των Μαλγάρων και 10 από αγρότες της Χαλκηδονας) και 17 τρακτέρ από τα Πράσινα Φανάρια.

Από το μπλόκο που έχει στηθεί στα Πράσινα Φανάρια ξεκίνησαν 17 τρακτέρ, αλλά αγροτικά για την ανατολική είσοδο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Συμμετείχαν ακόμα αγρότες από το μπλόκο Θεσσαλίας με ΙΧ, καθώς και από Ημαθία, Πέλλα και άλλες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

