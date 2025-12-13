search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

13.12.2025

Καιρός: Έρχεται κρύο στα βόρεια το Σάββατο – Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε κεντρική και νότια Ελλάδα

Χειμωνιάζει ξανά στη βόρεια Ελλάδα με μικρή πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο, ενώ περιοχές της κεντρικής και νότιας Ελλάδας θα έρθουν αντιμέτωπες με τοπικές βροχές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στη Μαγνησία, στη Χαλκιδική, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην ανατολική Στερεά και στην Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια όπου δε θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές η θερμοκρασία θα φτάσει τους 15 με 18 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία και λίγες ασθενείς βροχές στη Χαλκιδική.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές στις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και από το μεσημέρι έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα βόρεια 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 και στα Δωδεκάνησα έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα ανατολικά και βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 5 και από το μεσημέρι έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός της Κυριακής 14/12


Σχεδόν αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και τα νότια. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις Σποράδες, την Εύβοια, στα ανατολικά τμήματα της ανατολικής Στερεάς και την Κρήτη.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

