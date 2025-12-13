Νίκος Πλακιάς για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Βλέπω έναν χορό εκατομμυρίων και εγώ έχασα τα παιδιά μου για μια τυπική τηλεδιοίκηση 60.000€»

Οργισμένη ανάρτηση για τις παράνομες επιδοτήσεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε ο Νίκος Πλακιάς.

Ο άνθρωπος -που έχασε τις δύο κόρες του και την ανιψιά του στα Τέμπη, τον Φεβρουάριο του 2023- έγραψε: «Βλέπω έναν χορό εκατομμυρίων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και εγώ έχασα τα παιδιά μου για μια τυπική τηλεδιοίκηση 60.000€».

«Τον τελευταίο καιρό είμαι πλέον σίγουρος ότι όχι μόνο λάθος άτομα ήταν στο τρένο αλλά ανακαλώ και όλα αυτά που σκεφτόμουν όλο αυτό τα διάστημα», επισήμανε, τονίζοντας πως φοβόταν «μήπως η οργή και το μίσος» τον έκαναν να «θέλει το κακό για όλους».

«Πλέον είμαι σίγουρος ότι όχι, δεν θέλω το κακό για όλους αλλά για ορισμένους ναι», επισημαίνει.

Ολόκληρη η ανάρτηση Πλακιά:

«Μετά από σχεδόν τρία χρόνια και παρακολουθώντας τα όσα γεγονότα συνέβησαν σε αυτό το διάστημα και ιδίως τον τελευταίο καιρό είμαι πλέον σίγουρος ότι όχι μόνο λάθος άτομα ήταν στο τρένο αλλά ανακαλώ και όλα αυτά που σκεφτόμουν όλο αυτό τα διάστημα.

Φοβόμουνα μήπως η οργή και το μίσος με κάνανε να θέλω το κακό για όλους.

Πλέον είμαι σίγουρος ότι όχι δεν θέλω το κακό για όλους αλλά για ορισμένους ΝΑΙ !!!

Βλέπω έναν χορό εκατομμυρίων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και εγώ έχασα τα παιδιά μου για μια τυπική τηλεδιοίκηση 60.000€!!!».

