search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 15:42
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.12.2025 13:39

Νίκος Πλακιάς για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Βλέπω έναν χορό εκατομμυρίων και εγώ έχασα τα παιδιά μου για μια τυπική τηλεδιοίκηση 60.000€»

13.12.2025 13:39
plakias_2702_1460-820_new

Οργισμένη ανάρτηση για τις παράνομες επιδοτήσεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε ο Νίκος Πλακιάς.

Ο άνθρωπος -που έχασε τις δύο κόρες του και την ανιψιά του στα Τέμπη, τον Φεβρουάριο του 2023- έγραψε: «Βλέπω έναν χορό εκατομμυρίων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και εγώ έχασα τα παιδιά μου για μια τυπική τηλεδιοίκηση 60.000€».

«Τον τελευταίο καιρό είμαι πλέον σίγουρος ότι όχι μόνο λάθος άτομα ήταν στο τρένο αλλά ανακαλώ και όλα αυτά που σκεφτόμουν όλο αυτό τα διάστημα», επισήμανε, τονίζοντας πως φοβόταν «μήπως η οργή και το μίσος» τον έκαναν να «θέλει το κακό για όλους».

«Πλέον είμαι σίγουρος ότι όχι, δεν θέλω το κακό για όλους αλλά για ορισμένους ναι», επισημαίνει.

Ολόκληρη η ανάρτηση Πλακιά:

«Μετά από σχεδόν τρία χρόνια και παρακολουθώντας τα όσα γεγονότα συνέβησαν σε αυτό το διάστημα και ιδίως τον τελευταίο καιρό είμαι πλέον σίγουρος ότι όχι μόνο λάθος άτομα ήταν στο τρένο αλλά ανακαλώ και όλα αυτά που σκεφτόμουν όλο αυτό τα διάστημα.

Φοβόμουνα μήπως η οργή και το μίσος με κάνανε να θέλω το κακό για όλους.

Πλέον είμαι σίγουρος ότι όχι δεν θέλω το κακό για όλους αλλά για ορισμένους ΝΑΙ !!!

Βλέπω έναν χορό εκατομμυρίων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και εγώ έχασα τα παιδιά μου για μια τυπική τηλεδιοίκηση 60.000€!!!».

Διαβάστε επίσης:

Δολοφονίες στη Φοινικούντα: Απολογούνται τη Δευτέρα ο ανιψιός και ο φίλος του ως ηθικοί αυτουργοί – Επιμένουν στην αθωότητά τους (Video)

Αθήνα: Μοναχός εισέβαλε σε Χριστουγεννιάτικο Πάρκο και άρχισε να καίει γυναικεία καλλυντικά – «Είναι προϊόντα του διαβόλου»

Πανελλαδική σύσκεψη αγροτών στη Νίκαια: «Ο κ. Μητσοτάκης έκλεισε συνάντηση μόνος του» – Ο διάλογος θα ανοίξει μόνο υπό προϋποθέσεις (Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pasok-nd
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βίντεο-απάντηση του ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ: «Όχι και τόσο ανενεργός o κ. Χιλετζάκης» – «Τι θέρισε και με ποια βοήθεια»

agrotes_nikaia_main
ΕΛΛΑΔΑ

«Όχι» αγροτών στη συνάντηση με Μητσοτάκη – Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους

efka_kypseli_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 19 Δεκεμβρίου

agrotes 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κληρικοί στο πλευρό των αγροτών – Επιστολές στήριξης από Μητροπολίτες

peter_green
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Peter Greene: Πέθανε ο «κακός» του Pulp Fiction και του «The Mask»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

kriti (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση μεταξύ Κυρανάκη και Πελετίδη για τον σιδηρόδρομο: «Τι την περάσατε την Πάτρα;», «Μήπως δεν θέλετε να φτάσει το τρένο;»

hybrid-car_1212_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα αυτοκίνητα που αγόρασαν σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες τον Νοέμβριο

xiletzakis myron 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης έλεγε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του έβαλε… κατά λάθος 200 εκατ. στον λογαριασμό του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 15:42
pasok-nd
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βίντεο-απάντηση του ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ: «Όχι και τόσο ανενεργός o κ. Χιλετζάκης» – «Τι θέρισε και με ποια βοήθεια»

agrotes_nikaia_main
ΕΛΛΑΔΑ

«Όχι» αγροτών στη συνάντηση με Μητσοτάκη – Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους

efka_kypseli_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 19 Δεκεμβρίου

1 / 3