ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 13:37
13.12.2025 12:28

Αθήνα: Μοναχός εισέβαλε σε Χριστουγεννιάτικο Πάρκο και άρχισε να καίει γυναικεία καλλυντικά – «Είναι προϊόντα του διαβόλου»

Σκηνές απείρου κάλλους έλαβαν χώρα χθες σε Χριστουγεννιάτικο Πάρκο της Αθήνας με πρωταγωνιστή 62χρονο μοναχό, ο οποίος εισέβαλε στον χώρο και άρχισε να ουρλιάζει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekklisiaonline.gr, όλα ξεκίνησαν όταν ο 62χρονος άρχισε να καλεί κόσμο γύρω του και στη συνέχεια έβαλε φωτιά σε γυναικεία καλλυντικά που είχε σε σακούλα, φωνάζοντας πως είναι «προϊόντα του διαβόλου» και «έχουν πάνω τους barcode και 666».

Το παραλήρημα του ρασοφόρου διήρκεσε μισή ώρα με συνεργάτη του μοναχού να μαγνητοσκοπεί το περιστατικό.

Από τη φωτιά έσπασε ένα μπουκάλι, με αποτέλεσμα να κινδυνέψει από τα θραύσματα ένα παιδί.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ο ρασοφόρος ανήκει στο παλαιό ημερολόγιο και επηρεάστηκε από άλλον γνωστό ρασοφόρο του διαδικτύου ο οποίος πρόσφατα έκανε παρόμοιες ενέργειες LIVE στο διαδίκτυο.

