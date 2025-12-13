Δολοφονίες στη Φοινικούντα: Απολογούνται τη Δευτέρα ο ανιψιός και ο φίλος του ως ηθικοί αυτουργοί – Επιμένουν στην αθωότητά τους (Video)

Οι Αρχές έχουν στα χέρια τους τον 33χρονο ανιψιό και τον 32χρονο επιχειρηματία και πρώην εργοδότη των 22χρονων προφυλακισθέντων, φυσικών αυτουργών της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Ο ανιψιός του δολοφονηθέντα ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, φέρεται να είναι ο ενορχηστρωτής της φονικής επίθεσης στους δύο άνδρες το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου στην επιχείρηση του θείου του, με τα κίνητρα να είναι όπως όλα δείχνουν οικονομικά, μιας και ήταν ο μοναδικός κληρονόμος μιας αμύθητης περιουσίας του.

Τη Δευτέρα η απολογία του ανιψιού και του φίλου του

Οι δύο εσχάτως κρατούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί, θα απολογηθούν τη Δευτέρα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα στην Καλαμάτα και πιθανότατα θα κριθούν προφυλακιστέοι. Και οι δύο επιμένουν στην αθωότητά τους.

Ωστόσο, υπάρχει ένα ακόμη πρόσωπο-κλειδί, που αναζητείται από τις Αρχές και για το οποίο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Πρόσωπο-κλειδί ο καταζητούμενος: Φέρεται να είχε ρόλο καθοδηγητή και πιθανώς… προμηθευτή

Πρόκειται για έναν 30χρονο, φίλο και συνεργάτη του επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να έχει παίξει κομβικό ρόλο στην υπόθεση. Ο καταζητούμενος, φέρεται να βρίσκεται στη Γερμανία, όπου και παραμένει για να αποφύγει τη σύλληψη, και τον αναζητά η Interpol.

Ο 30χρονος, φέρεται να είναι ο άνθρωπος που καθοδήγησε τους δύο 22χρονους βήμα-βήμα για να πραγματοποιήσουν το δολοφονικό χτύπημα κατά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του φίλου του κι επιστάτη της επιχείρησης, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φέρεται να είναι αυτός που προμήθευσε τόσο το όπλο, όσο και το μηχανάκι που χρησιμοποίησαν οι δύο νεαροί.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο εν λόγω κατηγορούμενος:

Έδωσε οδηγίες στον 22χρονο Χ.Τ. για το πώς θα πάει στη Φοινικούντα, ενώ είχε αναλάβει και τις επικοινωνίες με τον φερόμενο ως εκ των ηθικών αυτουργών, επιχειρηματία και πρώην εργοδότη αμφοτέρων των 22χρονων φυσικών αυτουργών του εγκλήματος.

«Γνωρίζοντας τον ανθρωποκτόνο δόλο του 22χρονου, του έδωσε σαφείς και αναλυτικές οδηγίες για την ασφαλή μετάβασή του από την Αθήνα στη Φοινικούντα, συνομιλώντας με αυτόν τόσο αμέσως πριν συναντηθεί με τον άλλο 22χροονο για να ξεκινήσουν από την Αθήνα, αλλά και κατά τη διάρκεια της μέρας μέχρι να φτάσουν στο κάμπινγκ και να κάνουν το έγκλημα. Οι συνομιλίες γίνονταν με πακιστανικό κινητό και στη συνέχεια ενημέρωσε στις 20:15 τον ηθικό αυτουργό και εργοδότη», αναφέρει μεταξύ άλλων το κατηγορητήριο.

Η μαρτυρία φίλου του ιδιοκτήτη κάμπινγκ για τη 2η απόπειρα δολοφονίας

Νέα διάσταση στην υπόθεση, δίνει η μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα για τη δεύτερη απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του επιχειρηματία Κώστα Τομαρά, η οποία είχε σημειωθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο, επίσης στη Φοινικούντα. Ο μάρτυρας περιγράφει με ανατριχιαστική λεπτομέρεια τα όσα εκτυλίχθηκαν, ρίχνοντας φως σε άγνωστες μέχρι σήμερα πτυχές.

«Το συμβάν έγινε σχεδόν απέναντι από το σπίτι του, πάνω στον δρόμο. Ο Κώστας ήταν μέσα στο αυτοκίνητο μαζί με τον ανιψιό του και καταδίωκαν το μηχανάκι. Γιατί ο ανιψιός δεν τον χτύπησε με το αυτοκίνητο για να τον βγάλει εκτός πορείας, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Εμείς είχαμε σταματήσει με το δεύτερο θύμα και τον περιμέναμε να έρθει από την Πύλο. Ξαφνικά, το μηχανάκι ξεπρόβαλε μέσα από το χωράφι», είπε χαρακτηριστικά στο Mega.

Ο ίδιος εξηγεί ότι με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ είχαν αναπτύξει στενή σχέση, τόσο επαγγελματική όσο και προσωπική, γεγονός που τον έκανε να αντιδράσει άμεσα όταν αντιλήφθηκε κάτι ύποπτο.

«Ήταν 7 Σεπτεμβρίου, γύρω στη μίαμιση το μεσημέρι, με 33 βαθμούς. Βλέπω στη στροφή κοντά στο σπίτι του έναν άνδρα ντυμένο με χειμερινά ρούχα: μπουφάν, κράνος, παντελόνι, γάντια. Μου φάνηκε πολύ περίεργο. Γύρισα πίσω και τον είδα ξανά, αυτή τη φορά με την κάσκα φορεμένη. Τρόμαξα. Τον πήρα αμέσως τηλέφωνο. Κατάλαβε αμέσως, μου είπε “κλείσε και έρχομαι τώρα”. Όταν έφτασε, άρχισε να κυνηγά το μηχανάκι», περιέγραψε.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν και οι αιχμές που αφήνει ο μάρτυρας όταν ερωτάται γιατί ο ανιψιός του επιχειρηματία δεν προχώρησε σε πιο δυναμικές κινήσεις κατά τη διάρκεια της καταδίωξης.

«Πιστεύω σε ποσοστό 99% ότι εκείνος τον είχε στήσει», δηλώνει χωρίς περιστροφές. «Οι εξελίξεις μάς σόκαραν, αλλά βαθιά μέσα μας το περιμέναμε. Αν τα βάλεις κάτω, όλα δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Σκέψου τη μέρα του φονικού: μπαίνει ο 22χρονος, πυροβολεί τον Κώστα και μετά τον επιστάτη. Για ποιο λόγο δεν σκοτώνει και τον ανιψιό; Αν ήθελε, μπορούσε να το κάνει», επισημαίνει.

Κλείνοντας, ο μάρτυρας αφήνει σαφείς υπαινιγμούς για τα κίνητρα πίσω από το έγκλημα: «Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για μια καλά στημένη υπόθεση, με φόντο την περιουσία…».

Διαβάστε επίσης:

Αθήνα: Μοναχός εισέβαλε σε Χριστουγεννιάτικο Πάρκο και άρχισε να καίει γυναικεία καλλυντικά – «Είναι προϊόντα του διαβόλου»

Πανελλαδική σύσκεψη αγροτών στη Νίκαια: «Ο κ. Μητσοτάκης έκλεισε συνάντηση μόνος του» – Ο διάλογος θα ανοίξει μόνο υπό προϋποθέσεις (Videos)

Πάτρα: Επίθεση δέχθηκε διανομέας από άτομα που ήθελαν τον ληστέψουν