Φοινικούντα: «Από το 2024 ήταν στημένο το σχέδιο της δολοφονίας» – Τι αποκαλύπτει η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Για ένα «διαβολικό σχέδιο», που είχε τεθεί σε εφαρμογή από τον Αύγουστο του 2024, κάνει λόγο η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα που δολοφονήθηκε μαζί με τον επιστάτη στις 5 Οκτωβρίου.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στην υπόθεση μετά τη σύλληψη του ανιψιού του 68χρονου και του επιχειρηματία φίλου του ως ηθικών αυτουργών, η γυναίκα επισήμανε πως το σχέδιο δεν είχε τεθεί σε εφαρμογή τους τελευταίους δύο μήνες, αλλά «απ’ όταν είχε υπογραφεί το χαρτί για την καύση, τον Αύγουστο του 2024».

Περιγράφοντας τον 33χρονο, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα (15/12), είπε ότι είχε έπαρση μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και η συμπεριφορά του τις κίνησε σοβαρές υποψίες για την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Η επαφή «θειούλης» στο κινητό

«Είχε έπαρση μετά το φονικό. Ένιωθε σαν να είχε κατακτήσει τον κόσμο όλο. Μου λέει “εγώ είμαι εδώ τώρα, θέλω να φύγετε”», δήλωσε χαρακτηριστικά στον ALPHA, τονίζοντας πως «ήταν φοβερά ταραγμένος, έτρεμε. Μου λέει τρέμοντας, “πώς με βλέπεις, είμαι ταραγμένος;”. Κατάλαβα ότι είναι μπλεγμένος σίγουρα».

Σύμφωνα με την ανιψιά του θύματος, ο 68χρονος «είχε πει δύο φορές στον επιχειρηματία να φύγει μακριά του», εκφράζοντας την απορία της «γιατί είχε επαφή στο κινητό “θειούλης“».

Όσον αφορά τη μητέρα του 33χρονου, η γυναίκα εξήγησε πως της είχε απαγορεύσει να μπαίνει στο κάμπινγκ τα τελευταία πέντε χρόνια, υποστηρίζοντας ότι η γυναίκα αυτή «μας έλεγε με τον γιο της να μην βγαίνουμε στα κανάλια και να παγώσει η υπόθεση».

Σύμφωνα με την ανιψιά του 68χρονου, η μητέρα του 33χρονου που έχει συλληφθεί για ηθική αυτουργία στη δολοφονία, προσπάθησε, επίσης, «δύο φορές να ενοχοποιήσει τον γιο μου για να βγούμε από τη διαθήκη και για να απομονώσει τον θείο».

Στο ερώτημα γιατί ο ανιψιός δεν επιχείρησε να καταδιώξει τον δράστη, η απάντησή του ήταν αποκαλυπτική.

«Θεωρώ πως κατά 99% εκείνος τον είχε βάλει», απάντησε χωρίς δισταγμό. «Σοκαριστήκαμε με τις εξελίξεις, αλλά μέσα μας το περιμέναμε… Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, όλα δείχνουν ότι αυτός κρυβόταν από πίσω. Βάλε τον εαυτό σου στη θέση του ανιψιού τη μέρα του φονικού: μπαίνει ο 22χρονος, υποτίθεται πυροβολεί και σκοτώνει τον Κώστα και αμέσως μετά τον επιστάτη. Γιατί δεν σκοτώνει και τον ανιψιό; Αν ήθελε, θα του έκανε μια και θα τον τελείωνε…», είπε.

«Θεωρώ πως ήταν ψιλοκομπίνα η δουλειά, με φόντο την περιουσία…», κατέληξε με νόημα.

