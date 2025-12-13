100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

Στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού δηλώνουν 100 πανεπιστημιακοί, σε ξένα όσο και ελληνικά πανεπιστήμια, υπογράφοντας κείμενο στήριξης για τον κρατούμενο της υπόθεσης Αμπελοκήπων.

«Δεκαεπτά χρόνια μετά την απρόκλητη δολοφονία του 15χρονου επιστήθιου φίλου του από ειδικό φρουρό της Αστυνομίας, ο Νίκος Ρωμανός θα βρίσκεται φυλακισμένος χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο -θύμα ενός εκδικητικού κράτους που τον χρησιμοποιεί ως τρόπαιο απέναντι σε όσες και όσους αντιστέκονται στην αδικία, και μια δικαστική εξουσία που έχει καταστεί ουσιαστικά υποχείριο της εκτελεστικής», σημειώνουν μεταξύ άλλων οι πανεπιστημιακοί στο κείμενο στήριξης στον Νίκο Ρωμανό.

«Όλες και όλοι εμείς που υπογράφουμε αυτό το κείμενο, δηλώνουμε απερίφραστα πως στεκόμαστε στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού και στον αγώνα του, και καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση από το κατασταλτικό κράτος της κυβέρνησης Μητσοτάκη», υπογραμμίζουν και καταλήγουν: «Υπερασπιζόμαστε τον Νίκο Ρωμανό και το δικαίωμά του να ζήσει ελεύθερος».

Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα, το Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε να παρατείνει την προφυλάκιση του κρατούμενου για ακόμα έξι μήνες, αγνοώντας την εισαγγελική πρόταση για κατ’ οίκον περιορισμό.

Αναλυτικά το κείμενο και οι υπογραφές

100 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΝΙΚΟ ΡΩΜΑΝΟ

Συλλογή Υπογραφών Πανεπιστημιακών: Στεκόμαστε στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού

Ο Νίκος Ρωμανός συμπληρώνει ήδη έναν χρόνο προφυλάκισης, με μοναδικό πλην έωλο “στοιχείο”-εύρημα το τμήμα αποτυπώματός του, που φέρεται να βρέθηκε σε πλαστική σακούλα, σε διαμέρισμα κατεστραμμένο από έκρηξη. Πριν από λίγες ημέρες, το Δικαστικό Συμβούλιο —αγνοώντας την αντίθετη εισαγγελική πρόταση και παρά την πλήρη απουσία ουσιαστικών αποδείξεων— αποφάσισε την εξάμηνη παράταση της προφυλάκισής του.

Δεκαεπτά χρόνια μετά την απρόκλητη δολοφονία του 15χρονου επιστήθιου φίλου του από ειδικό φρουρό της Αστυνομίας, ο Νίκος Ρωμανός θα βρίσκεται φυλακισμένος χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο — θύμα ενός εκδικητικού κράτους που τον χρησιμοποιεί ως τρόπαιο απέναντι σε όσες και όσους αντιστέκονται στην αδικία, και μια δικαστική εξουσία που έχει καταστεί ουσιαστικά υποχείριο της εκτελεστικής.

Πρόκειται για το ίδιο δικαστικό-αστυνομικό σύμπλεγμα που είτε δεν έβρισκε, είτε έχασε, είτε “κατά λάθος” κατέστρεψε υλικό από τα Τέμπη και την Πύλο, από το αυτοκίνητο του Νίκου Σαμπάνη, από τη δολοφονία του Καραΐβάζ, από τον υπολογιστή του Λιγνάδη, από την υπόθεση του Κολωνού∙ την ίδια δικαστική εξουσία που ήταν απόλυτα βέβαιη, και πάλι χωρίς επαρκή στοιχεία, πως ήταν ένοχοι ο Τάσος Θεοφίλου, η Ηριάννα, ο «Ινδιάνος», ο Βαγγέλης Σταθόπουλος, ο Χάρης Μαντζουρίδης: την εξουσία που φορτώνει ολόκληρο τον ποινικό κώδικα σε όσες και όσους αντιστέκονται στην υποβάθμιση των ζωών τους.

Όλες και όλοι εμείς που υπογράφουμε αυτό το κείμενο, δηλώνουμε απερίφραστα πως στεκόμαστε στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού και στον αγώνα του, και καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση από το κατασταλτικό κράτος της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Μπροστά στον κυβερνητικό ρεβανσισμό και την κατασκευή «εσωτερικών εχθρών» που αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη, εμείς υπερασπιζόμαστε όλους τους άδικα στοχοποιημένους. Υπερασπιζόμαστε τον Νίκο Ρωμανό και το δικαίωμά του να ζήσει ελεύθερος.

1, Σοφία Αδάμ, Κοινωνικής Πολιτικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

2, Χριστίνα Αδάμου, Κινηματογράφου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3, Κλεονίκη Αλεξοπούλου, Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

4, Αλέξιος Αλετράς, Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

5, Σία Αναγνωστοπουλου, Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

6, Τάσος Αναστόπουλος, Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

7, Αργύρης Αρχάκης, Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

8, Διονύσης Ασημιάδης, Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

9, Ράνια Αστρινάκη, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

10, Σοφία Αυγητίδου, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

11, Γιάνης Βαρουφάκης, Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

12, Γιώργος Βελεγράκης, Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

13, Σοφία Βιδάλη, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

14, Κώστας Βλασόπουλος, Ιστορίας – Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

15, Χρήστος Βλάχος, Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

16, Λεγαντής Γιαννέλος, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

17, Ζωή Γιαννούση, Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

18, Κώστας Γούσης, Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

19, Δημήτρης Δαμίγος, Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

20, Κύρκος Δοξιάδης, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

21, Δημήτριος Ζαφειράκης, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

22, Χρήστος Ζαφειρόπουλος, Ιστορίας – Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

23, Φιλαρέτη Ζαφειροπούλου-Καρατζόγλου, Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

24, Μαρία Ζημέρη, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

25, Νίκος Θεοχαράκης, Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

26, Γρηγόρης Ιωάννου, People and Performance, Manchester Metropolitan University

27, Γεράσιμος Κακολύρης, Φιλοσοφίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

28, Γλυκερία Καλφακάκου, Πολιτικων Μηχανικων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

29, Ιφιγένεια Καμτσίδου, Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

30, Κωνσταντίνα Κανακουσάκη, ΠΤΕΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

31, Γιώργος Κανέλλος, Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

32, Βασίλης Καραγεωργίου, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

33, Λυδία Καραζαριφη, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες, Scuola Normale Superiore

34, Ευτυχία Καρύδα, Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

35, Δημήτρης Καταϊφτσής, Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

36, Απόστολος Καψάλης, Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

37, Αλέξανδρος Κιουπκιολής, Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

38, Μαριάννα Κονδύλη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών

39, Ιωάννα Κοντοχρήστου, Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

40, Αλεξάνδρα Κορωναίου, Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

41, Δήμητρα Κοσμά, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

42, Κωστής Κοσμέας, Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

43, Γιάννης Κουζής, Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

44, Βασιλική Κουκουλιώτη, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

45, Νικόλαος Κουλούρης, Κοινωνικής Πολιτικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

46, Νίκος Κουραχάνης, Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

47, Χαράλαμπος Κουρουνδής, Δημόσιας Διοίκησης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

48, Γιάννης Κουτσονίκος, Διοίκησης Τουρισμού, Πανεπιστήμιο Πατρών

49, Μακρίνα-Βιόλα Κώστη, ΙΠΤΗΛ, ΕΚΕΤΑ

50, Σάσα Λαδά, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

51, Σωτήρης Λαϊνάς, Ψυχολόγος PhD, Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

52, Έλλη Λεμονίδου, Ιστορίας – Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

53, Ξενοφών Λιγνός, Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

54, Ανδρέας Λυμπεράτος, Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

55, George Mantzios, Department of Sociology and Anthropology, Mount Royal University (Canada)

56, Κώστας Μανωλίδης, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

57, Αθανάσιος Μαρβάκης, ΠΤΔΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

58, Θεόδωρος Μαρκόπουλος, Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

59, Κώστας Β. Μάρκου, Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

60, Βασιλική Μάρκου, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

61, Λεωνίδας Μαρούδας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών

62, Δήμητρα Μοροσού, Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

63, Όλγα Μπαλαούρα, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

64, Γεωργία Μπαλκουράνη, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

65, Μιχάλης Μπαρτσίδης, Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

66, Βασίλειος Μπετσάκος, Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

67, Νίκος Μποζατζής, ΤΕΑΠΗ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

68, Πέννυ Μπούσκα, Κινηματογράφου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

69, Κώστας Μπουγιούκος, Life Sciences, Université Paris Cité

70, Μιχάλης Νικολαΐδης, ΤΕΦΑΑ Σερρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

71, Λεωνίδας Οικονομάκης, Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

72, Φάνης Παπαγεωργίου, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών

73, Ζαφειρούλα Παπαδοπούλου, Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

74, Ζωή Παπαδοπούλου, Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

75, Κωνσταντίνος Παπαστάθης, Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

76, Νικόλαος Πασαμήτρος, Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

77, Πένυ Πασπάλη, Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

78, Αριάνθη Πασπαράκη, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

79, Κρίστη Πετροπούλου, Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

80, Κωνσταντίνος Πούλιος, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

81, Σωτήρης Ρούσσος, Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

82, Άννα Ρούσσου, Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

83, Βασίλης Σαγιάς, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

84, Σπύρος Σακελλαρόπουλος, Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

85, Βενετία Σαμιώτη, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

86, Εύη Σαμόλη, Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

87, Νίκος Σερντεδάκις, Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

88, Σεραφείμ Σεφεριάδης, Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

89, Άρης Στυλιανού, Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

90, Παναγιώτης Σωτήρης, Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

91, Δήμητρα – Δώρα Τελώνη, Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

92, Φαίη Τζανετουλάκου, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

93, Γιώτα Τουλούμη, Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

94, Γεώργιος Τσιριγώτης, Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

95, Σταύρος Φατούρος, Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

96, Νικόλας Χαριστός, Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

97, Λουκής Χασιώτης, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

98, Κορίνα Χατζηνικολάου, ΤΕΠΑΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

99, Κωνσταντίνος Χρήστου, ΤΕΑΠΗ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

100, Κώστας Χριστόπουλος, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

