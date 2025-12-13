Αίγιο: Επίθεση με γροθιές σε γιατρό στο νοσοκομείο για μια… παρεξήγηση

Αδιανόητες στιγμές βίας και πανικού εκτυλίχθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο στο Αίγιο, με θύμα έναν γιατρό που δέχθηκε βάναυση επίθεση εν ώρα καθήκοντος από έναν 44χρονο άνδρα. Το περιστατικό, που έχει προκαλέσει αναστάτωση στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, σημειώθηκε στα Εξωτερικά Ιατρεία του ιδρύματος.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, όλα άρχισαν όταν ο 44χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι γνωστός στις αστυνομικές Αρχές της περιοχής, παρερμήνευσε τα λεγόμενα του γιατρού. Μια λανθασμένη εκτίμηση ενός σχολίου ήταν αρκετή για να βγάλει τον άνδρα εκτός εαυτού και να μετατρέψει τον χώρο παροχής υγείας σε ρινγκ.

Ο δράστης κινήθηκε απειλητικά και επιτέθηκε με μένος στον γιατρό, καταφέροντάς του καταιγισμό χτυπημάτων. Ο γιατρός στο Αίγιο δέχθηκε σωρεία γροθιών τόσο στο πρόσωπο όσο και στο σώμα, με αποτέλεσμα να υποστεί ισχυρό σοκ από την απρόκλητη και βίαιη επίθεση.

Η αντίδραση των παρευρισκομένων ήταν άμεση, προκειμένου να γλιτώσουν το θύμα από τα χέρια του μαινόμενου άνδρα. Άνδρες της ασφάλειας του νοσοκομείου στο Αίγιο, συνεπικουρούμενοι από νοσηλευτές, επενέβησαν και κατάφεραν να σταματήσουν τον ξυλοδαρμό, ενώ ταυτόχρονα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία.

Ωστόσο, ο 44χρονος κατάφερε να διαφύγει από τον χώρο του νοσοκομείου προτού καταφτάσουν τα περιπολικά και έκτοτε αναζητείται. Ο γιατρός χρειάστηκε να εισαχθεί για νοσηλεία μετά τα τραύματα που υπέστη ωστόσο, σύμφωνα με ιατρικές πηγές, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Εις βάρος του έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για δύο αδικήματα, αυτού της διατάραξης της λειτουργίας υπηρεσίας καθώς και αυτού της πρόκλησης σωματικών βλαβών.

