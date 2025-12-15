Πειραιάς: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό διανομέα από δύο νεαρούς (Video)

Τρόμος για διανομέα τροφίμων στον Πειραιά, ο οποίος κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από επίθεση που δέχθηκε από οδηγό αυτοκινήτου και τον συνεπιβάτη του.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στην οδό Υψηλάντου, σε στενό δρόμο με σταθμευμένα οχήματα και από τις δύο πλευρές.

Ο διανομέας, κινούμενος με το μηχανάκι του, προσπάθησε να περάσει ανάμεσα στα αυτοκίνητα, γεγονός που φαίνεται πως προκάλεσε την έντονη αντίδραση των δύο νεαρών που επέβαιναν σε λευκό Ι.Χ.

Ακολούθησε λογομαχία, η οποία μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα εξελίχθηκε σε σωματική επίθεση.

Σύμφωνα με βίντεο-ντοκουμέντο που έδειξε το Star, ο 20χρονος οδηγός του αυτοκινήτου χτύπησε τον διανομέα, με αποτέλεσμα εκείνος να πέσει στο οδόστρωμα.

Οι δύο νεαροί επιβιβάστηκαν εκ νέου στο όχημά τους και απομακρύνθηκαν από το σημείο, ωστόσο λίγα μέτρα πιο κάτω, στην Ακτή Ποσειδώνος, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από αστυνομικούς.

Στον εισαγγελέα οι δράστες, στο νοσοκομείο το θύμα

Οι δράστες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, φέροντας τραύματα στο κεφάλι και κακώσεις στο δεξί μέτωπο.

Ο διανομέας είπε στο Star ότι μετά την επίθεση δεν μπορούσε καν να μιλήσει, ενώ χρειάστηκε η επέμβαση πολιτών και της αστυνομίας μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

