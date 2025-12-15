search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 10:05
ΕΛΛΑΔΑ

15.12.2025 08:50

Καβάλα: Κυνηγός πυροβόλησε κατά λάθος φίλο του

15.12.2025 08:50
Ατύχημα κατά τη διάρκεια κυνηγιού, σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (14/12) σε περιοχή του όρους Παγγαίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας proininews.gr, ένας κυνηγός πυροβόλησε κατά λάθος έναν φίλο του, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει.

Ο 72χρονος κρατείται ενώ ο τραυματίας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Καβάλας.

