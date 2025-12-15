Καβάλα: Κυνηγός πυροβόλησε κατά λάθος φίλο του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ατύχημα κατά τη διάρκεια κυνηγιού, σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (14/12) σε περιοχή του όρους Παγγαίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας proininews.gr, ένας κυνηγός πυροβόλησε κατά λάθος έναν φίλο του, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει.
Ο 72χρονος κρατείται ενώ ο τραυματίας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Καβάλας.
