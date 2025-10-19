Φοινικούντα: Για 6 ώρες απολογούνταν ο Ελληνοβρετανός κατηγορούμενος – Δεν είναι ο φυσικός αυτουργός, λέει ο δικηγόρος του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ολοκληρώθηκε μετά από έξι ώρες η απολογία του 22χρονου Ελληνοβρετανού που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.
Ο νεαρός επέμεινε στον αρχικό ισχυρισμό του πως δεν είναι ο φυσικός αυτουργός, ρίχνοντας τις ευθύνες στον 22χρονο συνοδηγό του, ο οποίος απολογείται από τις 8 το βράδυ.
Ο δικηγόρος του Ελληνοβρετανού, φερόμενου φυσικού αυτουργού, Δημήτρης Γκαβέλας, δήλωσε πως η απολογία του πελάτη του «ήταν μαραθώνια» και «υπήρξε διεισδυτική ματιά της ανακρίτριας, οφείλω να το ομολογήσω. Ο εντολέας μου προσπάθησε να αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά όπως ο ίδιος τα έχει βιώσει σε κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας. Έχει αρκετή πορεία ακόμα η ανάκριση».
Σύμφωνα με τον κ. Γκαβέλα, «ο πελάτης μου υποστηρίζει αυτό που υποστήριζε από την αρχή ότι δεν είναι ο φυσικός αυτουργός αυτής της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Ισχυρίζεται ότι ο συγκατηγορούμενος ήταν αυτός που πήγε στη σκηνή του εγκλήματος».
Εκανε ακόμη λόγο για ανακρίβειες του συγκατηγορούμενου, ενώ επέμεινε στην θεωρία ότι «δεν έφερε όπλο, δεν πυροβόλησε με αυτό ο ίδιος. Ήταν έξω στη μηχανή», υποστήριξε.
Ο δικηγόρος είπε επίσης πως ο πελάτης του δεν γνώριζε τα δύο θύματα.
