19.10.2025 20:34

Φοινικούντα: Για 6 ώρες απολογούνταν ο Ελληνοβρετανός κατηγορούμενος – Δεν είναι ο φυσικός αυτουργός, λέει ο δικηγόρος του

foinikounta_1610_1920-1080_new

Ολοκληρώθηκε μετά από έξι ώρες η απολογία του 22χρονου Ελληνοβρετανού που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Ο νεαρός επέμεινε στον αρχικό ισχυρισμό του πως δεν είναι ο φυσικός αυτουργός, ρίχνοντας τις ευθύνες στον 22χρονο συνοδηγό του, ο οποίος απολογείται από τις 8 το βράδυ.

Ο δικηγόρος του Ελληνοβρετανού, φερόμενου φυσικού αυτουργού, Δημήτρης Γκαβέλας, δήλωσε πως η απολογία του πελάτη του «ήταν μαραθώνια» και «υπήρξε διεισδυτική ματιά της ανακρίτριας, οφείλω να το ομολογήσω. Ο εντολέας μου προσπάθησε να αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά όπως ο ίδιος τα έχει βιώσει σε κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας. Έχει αρκετή πορεία ακόμα η ανάκριση».

Σύμφωνα με τον κ. Γκαβέλα, «ο πελάτης μου υποστηρίζει αυτό που υποστήριζε από την αρχή ότι δεν είναι ο φυσικός αυτουργός αυτής της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Ισχυρίζεται ότι ο συγκατηγορούμενος ήταν αυτός που πήγε στη σκηνή του εγκλήματος».

Εκανε ακόμη λόγο για ανακρίβειες του συγκατηγορούμενου, ενώ επέμεινε στην θεωρία ότι «δεν έφερε όπλο, δεν πυροβόλησε με αυτό ο ίδιος. Ήταν έξω στη μηχανή», υποστήριξε.

Ο δικηγόρος είπε επίσης πως ο πελάτης του δεν γνώριζε τα δύο θύματα.

