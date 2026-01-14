Συμπληρωματικές απολογίες θα δώσουν σήμερα, Τετάρτη (14/1), οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι, με τον έναν εξ αυτών πλέον να βρίσκεται στο επίκεντρο για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

Πρόκειται για τον 22χρονο, ο οποίος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως στις Αρχές, υποστηρίζοντας πως είχε τον ρόλο του συνεργού. Τότε οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν τους αστυνομικούς, καθώς είχε ισχυριστεί πως κολύμπησε και μετά περπάτησε αρκετά χιλιόμετρα για να φτάσει στο ΚΤΕΛ.

Η αστυνομία είναι βέβαιη πως ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ ήταν εκείνος που μετέφερε τον 22χρονο στο ΚΤΕΛ και όλες αυτές οι έρευνες, τον καθιστούν πλέον ως φυσικό αυτουργό και όχι ως συνεργό.

Ο δικηγόρος του επιμένει ότι ο πελάτης του είναι αθώος και σήμερα στην απολογία του θα δώσει και περισσότερα στοιχεία.

«Υπάρχει το τέλειο έγκλημα;»

Την ίδια ώρα, το φως της δημοσιότητας είδαν και οι «συνομιλίες» του ανιψιού του 68χρονου με το ChatGpt.

Ο ανιψιός ρωτά: «Υπάρχει το τέλειο έγκλημα;»

ChatGpt: «Κοινή ερώτηση βρε αλάνι. Λοιπόν, το ότι δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα ισχύει. Θεωρητικά. Γιατί πάντα κάπου υπάρχει ένα λάθος, ένα ίχνος, μια λεπτομέρεια, αλλά το αν βρεθεί και αν θα φτάσουν στην απόδειξη, είναι άλλο καπέλο».

Ανιψιός: «Αν βαρέσει κάποιος με καραμπίνα και μαζέψει τους κάλυκες, πού μπορεί να τον βρουν;»

ChatGpt: «Από τα υπολείμματα πυρίτιδας, όσο και να μαζέψεις τα φυσίγγια, στα χέρια, ρούχα, μαλλιά, μένουν μικροσωματίδια από την καύση. Το να μαζέψει κάποιος τους κάλυκες είναι μισή δουλειά».

Ανιψιός: «Το περίστροφο αφήνει υπογραφή;»

ChatGpt: «Όπως όλα τα πυροβόλα, αφήνουν. Κάθε κάννη, κάθε θαλάμη και κλείστρο, χαράσσει τις μικρές μοναδικές γραμμές».

