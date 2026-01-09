Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στην ανακρίτρια εκ νέου οι δύο 22χρονοι συλληφθέντες – Συμπληρωματικές απολογίες και νέες κατηγορίες

Το κατώφλι της Α΄ Ανακρίτριας Καλαμάτας αναμένεται να περάσουν εκ νέου το Σάββατο, 10/1, στις 10:30 το πρωί, οι δύο 22χρονοι – φερόμενοι ως δράστες της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Τρεις μήνες μετά το έγκλημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο, οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται, ενώ μέχρι σήμερα έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι πέντε κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο 22χρονοι, που βρίσκονται προφυλακισμένοι στις φυλακές Ναυπλίου από τις 20 Οκτωβρίου, πρόκειται αύριο να ενημερωθούν για νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται και να κληθούν να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες.

Ο κρίσιμος ρόλος του 22χρονου Χ.Τ. και η ανατροπή των ισχυρισμών του

Κρίσιμος θεωρείται ο ρόλος του 22χρονου Χ.Τ., ο οποίος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως στις Αρχές στις 14 Οκτωβρίου. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι ήταν συνοδηγός στο επίμαχο λευκό σκούτερ, έχοντας θήκη κιθάρας στον ώμο.

Αρχικά είχε ισχυριστεί ότι ήταν συνεργός στη διπλή δολοφονία, αποδίδοντας στον εαυτό του τον ρόλο του ηθικού αυτουργού, επικαλούμενος σεξουαλική παρενόχληση από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Παράλληλα, είχε αναλάβει την ευθύνη για την απόπειρα ανθρωποκτονίας τον Σεπτέμβριο του 2025 έξω από άλλη επιχείρηση, επίσης ιδιοκτησίας του θύματος.

Ο Χ.Τ. είχε κατονομάσει τον φίλο του, τον 22χρονο Ελληνοβρετανό Ι.Μ., ως φυσικό αυτουργό της διπλής δολοφονίας, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος δεν εισήλθε στο κάμπινγκ και ότι διέφυγε κολυμπώντας μέχρι την Καλαμάτα.

Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, διαψεύστηκαν, αφού από τη δίμηνη έρευνα της ανακρίτριας και την αξιοποίηση στοιχείων από την έρευνα της αστυνομίας, φαίνεται να προκύπτει ότι ο ίδιος ο Χ.Τ. ήταν εκείνος που εισήλθε στη σκηνή του εγκλήματος το μοιραίο βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Σε ό,τι αφορά στη διαφυγή του, η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο στα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας την επόμενη μέρα, από τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Σημειώνεται ότι ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο 22χρονος Ελληνοβρετανός Ι.Μ., είχε από την πρώτη στιγμή αρνηθεί την κατηγορία του φυσικού αυτουργού, καταδεικνύοντας τον φίλο του Χ.Τ. ως το πρόσωπο που εισήλθε στο κάμπινγκ το μοιραίο βράδυ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η ανακρίτρια φέρεται πλέον να του αποδίδει και η ίδια ρόλο συνεργού.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Η συμπληρωματική απολογία του 22χρονου Χ.Τ. θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς επιχειρείται να αποσαφηνιστούν βασικά ερωτήματα για την υπόθεση, και συγκεκριμένα:

ποιο όπλο χρησιμοποιήθηκε και πού βρίσκεται

ποιο ήταν το «έμπειρο χέρι» που εκτέλεσε εν ψυχρώ τα δύο θύματα με πέντε σφαίρες

πού βρίσκεται το λευκό σκούτερ

και πού κατέληξε η θήκη της κιθάρας, που μέχρι σήμερα δεν έχουν εντοπιστεί

Σημειώνεται ότι οι δύο 22χρονοι μεταφέρθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης, 8/1, στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, έπειτα από τη μεταγωγή τους από τις φυλακές Ναυπλίου.

Μέχρι στιγμής, δεν είναι γνωστό αν οι δύο 22χρονοι θα απολογηθούν αύριο, ή αν θα ζητήσουν ολιγοήμερη προθεσμία, προκειμένου να λάβουν γνώση των νέων στοιχείων της δικογραφίας.

