Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία στην Πάτρα – Καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού

Ακινητοποιήθηκε στις 18:26 η αμαξοστοιχία 13353, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Καμίνια – Αγ. Ανδρέας, κατά την είσοδό της στον σταθμό του Αγ. Ανδρέα στην Πάτρα λόγω αστοχίας υποδομής, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Στην αμαξοστοιχία επέβαιναν 21 επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν άμεσα και με ασφάλεια, με τη συνδρομή του προσωπικού της Hellenic Train, στον σταθμό του Αγ. Ανδρέα. Λόγω του συμβάντος και της διακοπής της κυκλοφορίας, τα δρομολόγια του Προαστιακού Πατρών στο τμήμα Αγ. Ανδρέας – Καμίνια – Αγ. Ανδρέας θα υποκατασταθούν με λεωφορεία, μέχρι νεωτέρας.

«Η Hellenic Train, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής, διερευνά τα αίτια του συμβάντος και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση» αναφέρει η εταιρεία.

Διαβάστε επίσης:

Στο αδελφό τους η προσωρινή επιμέλεια της 15χρονης και της 24χρονης που φέρονται να κακοποιούνταν σεξουαλικά από τον πατέρα τους – «Η μάνα μου τα ήξερε όλα»

Συλλαλητήριο χωρίς τρακτέρ στην Αθήνα την ώρα της συνάντησης με την κυβέρνηση, προτείνει η Νίκαια – Με λεωφορεία κατεβαίνουν οι αγρότες

Καλπάκι Ιωαννίνων: Απελπισμένοι οι ιδιοκτήτες της μονάδας με τα 40.000 νεκρά κοτόπουλα από ανεμοστρόβιλο – «Από αυτά ζούσαμε»