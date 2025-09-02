Φωτιά σε σταθμό Προαστιακού στην Πάτρα – Ακινητοποιήθηκε τρένο

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτη δίπλα από τις γραμμές του Προαστιακού, στην περιοχή της Αγυιάς στην Πάτρα με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 8 το πρωί σε καλαμιές δίπλα στη στάση του Προαστιακού στην πλατεία της Αγυιάς, επί της οδού Διαγόρα στην Πάτρα, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί τρένο.

Επί τόπου έσπευσαν και δυνάμεις της Αστυνομίας που εξετάζει το ενδεχόμενο εμπλοκής νεαρών ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο, σύμφωνα με το pelop.gr.

