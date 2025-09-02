search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 09:34
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.09.2025 09:07

Φωτιά σε σταθμό Προαστιακού στην Πάτρα – Ακινητοποιήθηκε τρένο

02.09.2025 09:07
tra9in new

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτη δίπλα από τις γραμμές του Προαστιακού, στην περιοχή της Αγυιάς στην Πάτρα με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 8 το πρωί σε καλαμιές δίπλα στη στάση του Προαστιακού στην πλατεία της Αγυιάς, επί της οδού Διαγόρα στην Πάτρα, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί τρένο.

Επί τόπου έσπευσαν και δυνάμεις της Αστυνομίας που εξετάζει το ενδεχόμενο εμπλοκής νεαρών ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο, σύμφωνα με το pelop.gr.

Διαβάστε επίσης

Στις φλόγες νταλίκα με απορρυπαντικά στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα στη δημοσιότητα το πρώτο πόρισμα για τις παράνομες επιδοτήσεις – Αφορά 500 ΑΦΜ που εισέπραξαν 20 εκατ. ευρώ

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια ζευγαριού Βέλγων στη Μακρινίτσα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitso new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση περιμένει Τσίπρα και Σαμαρά και σχεδιάζει τη σύγκρουση της με δύο πρώην πρωθυπουργους

ATM-machine
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απτόητες οι τράπεζες: Επαναφέρουν τις προμήθειες με άλλο όνομα, ως… «πάγιες χρεώσεις λογαριασμών και υπηρεσιών»

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ακαταδίωκτο – «Η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλη συγκάλυψη»

kimoulis_giorgos_new
ΘΕΑΤΡΟ

Φιλοκτήτης: Οι τέσσερις τελευταίες παραστάσεις στην Αθήνα

ZOI_KONSTANTOPOULOU0408
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα: Να ονομάσει το κόμμα του «Λαγούμι» – Άφωνος και άλαλος στη Βουλή (Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ARHS_MOUGKOPETROS
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Περίεργη κινητικότητα στρατιωτικών οχημάτων στη Θεσσαλονίκη (Video)

akinita 554- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Έρχεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% στα ενοίκια, αμφίβολο αν θα ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 09:34
mitso new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση περιμένει Τσίπρα και Σαμαρά και σχεδιάζει τη σύγκρουση της με δύο πρώην πρωθυπουργους

ATM-machine
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απτόητες οι τράπεζες: Επαναφέρουν τις προμήθειες με άλλο όνομα, ως… «πάγιες χρεώσεις λογαριασμών και υπηρεσιών»

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ακαταδίωκτο – «Η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλη συγκάλυψη»

1 / 3