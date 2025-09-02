Αίσιο τέλος στην περιπέτεια ζευγαριού Βέλγων στη Μακρινίτσα

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός ζευγαριού Βέλγων τουριστών, που παραθέριζαν στη Μακρινίτσα και επιχείρησαν να προσεγγίσουν την Πορταριά μέσω μονοπατιού.

Το ζευγάρι, ηλικίας περίπου 60 ετών, χάθηκε και μέσω 112 που κάλεσαν, ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική.

Οι διασώστες εντόπισαν τους δύο τουρίστες λίγο πριν τις 8 το βράδυ στην περιοχή Μέγα Ρέμα.

Ήταν καλά στην υγεία τους, ωστόσο έφεραν εκδορές και μώλωπες.

Στο σημείο στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού με επικεφαλής τον Διοικητή της ΔΙΠΥΝ Μαγνησίας, Νίκο Ιερεμία, και τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου, Ευάγγελο Καραμήτζα.

