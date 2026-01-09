«Η μάνα μου τα ήξερε όλα»: Στον αδελφό τους η προσωρινή επιμέλεια της 15χρονης και της 24χρονης που φέρονται να κακοποιούνταν σεξουαλικά από τον πατέρα τους

Με τον αδελφό τους βρίσκονται η 15χρονη και η 24χρονη που φέρονται να κακοποιούνταν σεξουαλικά από τον πατέρα τους στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ο αδελφός τους υποστήριξε ότι τα κορίτσια του εξομολογήθηκαν τι συμβαίνει τις γιορτές. «Ο πατέρας μου βίαζε και τις δύο αδελφές μου. Δεν έχει ακουμπήσει άλλος τα κορίτσια. Τα έκανε όλα εκείνος», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι η μητέρα του γνώριζε τι συμβαίνει.

«Το παιδί της αδελφής μου είναι του πατέρα μου»

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το παιδί της μεγαλύτερης αδελφής του που έχει νοητική υστήρηση είναι του πατέρα της. «Στις 3 Ιανουαρίου (σ.σ: του 2025) η αδελφή μου μού αποκάλυψε ότι το παιδί είναι αποτέλεσμα βιασμού και ότι είναι του πατέρα μας».

Το παιδί το έχει πάρει η Πρόνοια. «Δεν ήθελαν το παιδί από την πρώτη στιγμή, για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια», τόνισε.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι αδελφές του νιώθουν ασφαλείς μαζί του και επιθυμούν να παραμείνουν υπό τη φροντίδα του: «Μαζί μου περνάνε καλά, είναι ασφαλείς και αυτό θέλουν. Γι’ αυτό η εισαγγελέας μου έδωσε την επιμέλειά τους», δηλώνει χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα, εκφράζει έντονη ανησυχία ότι υπάρχει προσπάθεια να επιστρέψουν στο οικογενειακό περιβάλλον: «Θέλουν να μου πάρουν τα κορίτσια για να συνεχίσουν να τα κακοποιούν».

«Θέλουν να πάρουν τα κοπέλια και να κλείσουν σε ίδρυμα, δεν τα αφήνω. Δεν θέλουν να είναι μαζί μου», είπε σε άλλο σημείο.

Τέλος, τόνισε ότι εργάζεται και μπορεί να προσφέρει στις αδελφές του ένα ασφαλές και σταθερό περιβάλλον.

