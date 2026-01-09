Ηλεία: Η στιγμή που ανεμοστρόβιλος ανατρέπει αυτοκίνητο εν κινήσει στο Γιαννιτσοχώρι (Video)

Συγκλονιστικές εικόνες κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στην Ηλεία, με έναν ανεμοστρόβιλο να ανατρέπει αυτοκίνητο στην περιοχή του Γιαννιτσοχωρίου το πρωί της Πέμπτης, 8/1.

Στο σχετικό βίντεο του ilialive.gr ένα ΙΧ αυτοκίνητο καταγράφεται να κινείται στον δρόμο, την ώρα που ένας ανεμοστρόβιλος το ανατρέπει σαν… καρυδότσουφλο, και το αφήνει αναποδογυρισμένο στην άσφαλτο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οδηγός του οχήματος δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό, ωστόσο το σοκ που υπέστη ήταν ισχυρό.

