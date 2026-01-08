Σάρωσε η κακοκαιρία κυρίως τη Δ. Ελλάδα: Ανεμοστρόβιλος σήκωσε αυτοκίνητα, έπεσαν κολώνες από τους θυελλώδεις ανέμους, ζημιές και σε επιχειρήσεις

Καταστροφικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από τη Δυτική Ελλάδα αρχικά, με ζημιές σε επιχειρήσεις και υποδομές, κυρίως στην Ήπειρο.

Τα σοβαρότερα προβλήματα σημειώθηκαν στα Τζουμέρκα, που έχουν πληγεί ιδιαίτερα αυτόν το χειμώνα , στο Ζαγόρι, στο Πωγώνι και την Κόνιτσα.

Ανεμοστρόβιλος που έπληξε το βράδυ της Τετάρτης την περιοχή Καλπακίου Ιωαννίνων, «εξαφάνισε» μια από τις μεγαλύτερες πτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή, ενώ προκάλεσε ζημιές στο στρατόπεδο και ξερίζωσε δεκάδες δένδρα. Από την πτηνοτροφική μονάδα, που σύμφωνα με το Epirus Post αριθμούσε σχεδόν σαράντα χιλιάδες κοτόπουλα, έμεινε μόνο ένας σωρός από υλικά, καθώς ο αέρας ξήλωσε τα πάντα.

Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δήμαρχος Καλπακίου Κώστας Καψάλης, ο ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε τη μονάδα, ξήλωσε τις στέγες από 3 κτήρια και στην συνέχεια, κατέρρευσαν οι τοίχοι που καταπλάκωσαν τα κοτόπουλα.

Στο στρατόπεδο Καλπακίου, το οποίο είναι στη διαδικασία του κλεισίματος, ο ανεμοστρόβιλος προξένησε ζημιές στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, σε τοιχία και σε σκοπιές. Οι λιγοστοί φαντάροι που βρίσκονταν στο στρατόπεδο μεταφέρθηκαν στο Γιάννενα για λόγους ασφαλείας.

Στα ορεινά των Ιωαννίνων σημειώνονται χιονοπτώσεις. Από νωρίς το πρωί μηχανήματα αποχιονισμού και αλατιέρες βρίσκονται στο επαρχιακό δίκτυο του Μετσόβου, της Μηλιάς, του Ανατολικού Ζαγοριού προκειμένου να είναι ανοικτοί και ασφαλείς οι δρόμοι.

Πολλά είναι τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο κυρίως στους Δήμους Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων με συνεχείς κατολισθήσεις και καθιζήσεις που σημειώνονται. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ήταν στον Καταρράκτη όπου ο δρόμος υπέστη μεγάλη καθίζηση και παρέσυρε και το δίκτυο ύδρευσης.

Το πρωί σήμερα, έγινε γνωστό από τον Δήμο ότι μετά από αρκετές ώρες και μεγάλη προσπάθεια αποκαταστάθηκε η υδροδότηση στον Καταρράκτη, το Γραικικό και τα Κουκούλια.

Ανεμοστρόβιλος στην Ηλεία – Σήκωσε αυτοκίνητο εν κινήσει

Στιγμές πανικού προκάλεσε στο Γιαννιτσοχώρι Ηλείας ανεμοστρόβιλος που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, με το πιο σοβαρό περιστατικό να αφορά την ανατροπή αυτοκινήτου που βρισκόταν εν κινήσει. Η γυναίκα που το οδηγούσε εγκλωβίστηκε για λίγα λεπτά μέσα στο όχημα, ωστόσο ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι ριπές του ανέμου ήταν τόσο ισχυρές, αιφνιδιάζοντας την οδηγό, η οποία έχασε τον έλεγχο του οχήματος όταν αυτό παρασύρθηκε και ανετράπη.

Ο ανεμοστρόβιλος διήρκεσε λίγα μόλις λεπτά, ωστόσο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και σε αγροτικές εγκαταστάσεις. Θερμοκήπια υπέστησαν σοβαρές φθορές, με μεταλλικά στοιχεία και νάιλον καλύμματα να αποκολλώνται και να παρασύρονται από τον άνεμο σε μεγάλη απόσταση.

Από το φαινόμενο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ καταγράφονται υλικές ζημιές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε διαδικασία αποτίμησης της κατάστασης, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για ένα από τα πιο έντονα και αιφνίδια καιρικά φαινόμενα που έχουν βιώσει στην περιοχή.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η μανία του ανέμου, ανέτρεψε και δεύτερο αυτοκίνητο στο δρόμο από τοι Θολό προς τη Φιγαλεία. Το συγκεκριμένο ήταν σταθμευμένο δίπλα σε σπίτι.

Πάτρα: Πλημμύρισε η παραλιακή – Μέχρι τα σπίτα έφτασε το νερό

Πλημμύρισε ξανά η παραλιακή στην Πάτρα , στο ύψος του Μονοδενδρίου, με το νερό μάλιστα να φτάνει μέχρι τα σπίτια. Όπως φαίνεται σε βίντεο του best.gr δυσκολία αντιμετώπισε και λεωφορείο στη διέλευση.

Όταν στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι η θάλασσα βγαίνει στη στεριά και όσοι τυχαίνει να διέρχονται από το σημείο με οχήματα αναγκάζονται να κάνουν ελιγμούς ακόμα και να πηγαίνουν στο αντίθετο ρεύμα.

Έπεσαν κολώνες φωτισμού στην Κω από τον αέρα

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η χθεσινή κακοκαιρία που έπληξε την Κω, με ισχυρούς ανέμους.





Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το vimatisko.gr, οι δυνατοί άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα να σπάσουν τα μπλόκια στο λιμάνι της Κω (πλωτές κατασκευές που επιπλέουν και χρησιμοποιούνται για την προστασία του λιμανιού), αλλά και να πέσουν κολώνες φωτισμού. Παράλληλα, έσπασαν τζαμαρίες σε επιχειρήσεις.



Την ίδια ώρα, σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν και στην Κέφαλο, με την αποκόλληση του τοιχίου αντιστήριξης στον παραλιακό δρόμο που οδηγεί στο λιμάνι Καμαρίου.

Ισχυροί άνεμοι πλήττουν την Τήνο

Ισχυροί άνεμοι που φτάνουν έως και τα 6 μποφόρ πλήττουν την Τήνο, προκαλώντας δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις και αυξημένη επαγρύπνηση από τις αρμόδιες αρχές, ενώ οι καιρικές συνθήκες παραμένουν δυσμενείς σε μεγάλο μέρος του νησιού.

Διαβάστε επίσης:

Μπλόκα αγροτών: Άρχισαν οι αποκλεισμοί, τρακτέρ και φωτιές στα Τέμπη, έκλεισαν και τα Μάλγαρα – Μαρινάκης: Δεν υπάρχει περιθώριο για επιπλέον μέτρα (Video)

Άγριο bullying στον γιο της καταγγέλλει η μητέρα του 15χρονου που αυτοκτόνησε στη Χαλκίδα – «Βρήκα βίντεο στο τάμπλετ του»

Χειρόφρενο τραβούν από την Τρίτη τα ταξί – «48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες χωρίς ορίζοντα» προανήγγειλε ο Λυμπερόπουλος (audio)