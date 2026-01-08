Άγριο bullying στον γιο της καταγγέλλει η μητέρα του 15χρονου που αυτοκτόνησε στη Χαλκίδα – «Βρήκα βίντεο στο τάμπλετ του»

Συγκλονίζει η μητέρα του 15χρονου που αυτοκτόνησε πέφτονας από την Υψηλή Γέφυρα στη Χαλκίδα, καταγγέλοντας εκφοβισμό και απειλές σε βάρους του γιου της.

Όπως είπε χαρακτηριστικά «το παιδί μου δεχόταν εκφοβισμό και απειλές, τον έλεγαν χοντρό, τον έδερναν. Βρήκα βίντεο στο τάμπλετ του», και πρόσθεσε ότι «ήταν εθισμένος στα video games, τελευταία έβλεπε ταινίες και διάβαζε άρθρα γύρω από την σκοτεινή μαγεία. Το φάγανε».

Όπως είπε η μητέρα του νεαρού στο Star, το παιδί αντιμετώπιζε προβλήματα εθισμού στα βιντεοπαιχνίδια, ενώ δεχόταν επιθέσεις και παρενοχλήσεις από συμμαθητές του.

Σύμφωνα με την ίδια, την ημέρα που εξαφανίστηκε της είπε ότι πήγαινε να πει τα κάλαντα και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του.

Τα στοιχεία στο τάμπλετ

Όπως αποκάλυψε η μητέρα, στο τάμπλετ του παιδιού, βρήκε απειλητικά μηνύματα, αλλά και βίντεο που φέρονται να καταγράφουν περιστατικά βίας σε βάρος του.

Σύμφωνα με την ίδια, σε ένα από τα βίντεο ο 15χρονος φαίνεται αρχικά να προσπαθεί να προστατευτεί, ενώ στη συνέχεια δύο άλλα ανήλικα άτομα τον ακινητοποιούν με κεφαλοκλείδωμα, τον ρίχνουν στο έδαφος και τον κλωτσούν.

Από την πλευρά του, ο πατέρας του 15χρονου ανέφερε ότι λίγες ώρες πριν από την αυτοκτονία του παιδιού του υπήρξε μια ύποπτη διαδικτυακή συνομιλία στα αγγλικά.

