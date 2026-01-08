search
ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 16:11
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.01.2026 14:27

Άγριο bullying στον γιο της καταγγέλλει η μητέρα του 15χρονου που αυτοκτόνησε στη Χαλκίδα – «Βρήκα βίντεο στο τάμπλετ του»

08.01.2026 14:27
ekav_asthenoforo_2407_1920-1080_new

Συγκλονίζει η μητέρα του 15χρονου που αυτοκτόνησε πέφτονας από την Υψηλή Γέφυρα στη Χαλκίδα, καταγγέλοντας εκφοβισμό και απειλές σε βάρους του γιου της.

Όπως είπε χαρακτηριστικά «το παιδί μου δεχόταν εκφοβισμό και απειλές, τον έλεγαν χοντρό, τον έδερναν. Βρήκα βίντεο στο τάμπλετ του», και πρόσθεσε ότι «ήταν εθισμένος στα video games, τελευταία έβλεπε ταινίες και διάβαζε άρθρα γύρω από την σκοτεινή μαγεία. Το φάγανε».

Όπως είπε η μητέρα του νεαρού στο Star, το παιδί αντιμετώπιζε προβλήματα εθισμού στα βιντεοπαιχνίδια, ενώ δεχόταν επιθέσεις και παρενοχλήσεις από συμμαθητές του.

Σύμφωνα με την ίδια, την ημέρα που εξαφανίστηκε της είπε ότι πήγαινε να πει τα κάλαντα και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του.

Τα στοιχεία στο τάμπλετ

Όπως αποκάλυψε η μητέρα, στο τάμπλετ του παιδιού, βρήκε απειλητικά μηνύματα, αλλά και βίντεο που φέρονται να καταγράφουν περιστατικά βίας σε βάρος του.

Σύμφωνα με την ίδια, σε ένα από τα βίντεο ο 15χρονος φαίνεται αρχικά να προσπαθεί να προστατευτεί, ενώ στη συνέχεια δύο άλλα ανήλικα άτομα τον ακινητοποιούν με κεφαλοκλείδωμα, τον ρίχνουν στο έδαφος και τον κλωτσούν.

Από την πλευρά του, ο πατέρας του 15χρονου ανέφερε ότι λίγες ώρες πριν από την αυτοκτονία του παιδιού του υπήρξε μια ύποπτη διαδικτυακή συνομιλία στα αγγλικά.

Διαβάστε επίσης:

Χειρόφρενο τραβούν από την Τρίτη τα ταξί – «48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες χωρίς ορίζοντα» προανήγγειλε ο Λυμπερόπουλος (audio)

Μπλόκα αγροτών: Άρχισαν οι αποκλεισμοί, τρακτέρ και φωτιές στα Τέμπη, έκλεισαν και τα Μάλγαρα – Μαρινάκης: Δεν υπάρχει περιθώριο για επιπλέον μέτρα (Video)

Σοκ στο Ηράκλειο: Σύλληψη πατέρα και μητέρας για σεξουαλική κακοποίηση και άσκηση βίας στις δύο κόρες τους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Έτοιμο να οριστικοποιηθεί με τον Τραμπ το έγγραφο για τις εγγυήσεις ασφαλείας 

tanker drone
ΚΟΣΜΟΣ

Τάνκερ χτυπήθηκε από drone στη Μαύρη Θάλασσα (Video)

kakokairia zimies 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάρωσε η κακοκαιρία κυρίως τη Δ. Ελλάδα: Ανεμοστρόβιλος σήκωσε αυτοκίνητα, έπεσαν κολώνες από τους θυελλώδεις ανέμους, ζημιές και σε επιχειρήσεις

GIANIS_VOGLIS_0801_1920-1080_new
LIFESTYLE

Γιάννης Βόγλης: Πεταμένα στα σκουπίδια βρέθηκαν βραβεία και κειμήλια του γνωστού ηθοποιού – Τι είπε ο γιος του (video)

haritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης προς κυβέρνηση για αγρότες: Μην τολμήσετε να στείλετε τα ΜΑΤ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κλιμάκωση» - Τι δήλωσε μέλος του μπλόκου του Μπράλου

sofia_vossou_ndp
LIFESTYLE

Σοφία Βόσσου: Όταν έφτασα 37 κιλά δεν φοβήθηκα για τη ζωή μου, εκείνη η περίοδος ήταν μάθημα ζωής

lakis-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: Δεν έχω γίνει ένας γλείφτης της εποχής - Δεν πρόδωσα αυτό που πιστεύω και αυτό που είμαι»

mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

theofania-irakleio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Έπιασαν αλλά έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό - Με απρόοπτα ο Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 16:11
zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Έτοιμο να οριστικοποιηθεί με τον Τραμπ το έγγραφο για τις εγγυήσεις ασφαλείας 

tanker drone
ΚΟΣΜΟΣ

Τάνκερ χτυπήθηκε από drone στη Μαύρη Θάλασσα (Video)

kakokairia zimies 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάρωσε η κακοκαιρία κυρίως τη Δ. Ελλάδα: Ανεμοστρόβιλος σήκωσε αυτοκίνητα, έπεσαν κολώνες από τους θυελλώδεις ανέμους, ζημιές και σε επιχειρήσεις

1 / 3