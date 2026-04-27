search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 21:49
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

Τέιλορ Σουίφτ: Καταχωρεί τη φωνή της ως… εμπορικό σήμα για να προστατευτεί από τα deepfake μέσω ΑΙ

Η Τέιλορ Σουίφτ υπέβαλε αιτήσεις στο αμερικανικό Ινστιτούτο Πνευματικής Ιδιοκτησίας προκειμένου να θεωρηθεί η φωνή της καταχωρηθέν εμπορικό σήμα, μια παρόμοια πρωτοβουλία με εκείνη του ηθοποιού Μάθιου ΜακΚόναχι, με φόντο την έξαρση των περιεχομένων που δημιουργούνται με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η διάσημη τραγουδίστρια κατέθεσε ενώπιον του United States Patent and Trademark Office (USPTO) δύο ηχητικά δείγματα. Το καθένα ξεκινά με τη φράση “Hey, it’s Taylor” (Γεια, είμαι η Τέιλορ) και ανακοινώνει την κυκλοφορία του τελευταίου άλμπουμ της “The Life of a Showgirl” (το οποίο κυκλοφόρησε στις αρχές Οκτωβρίου).

Ένα άλλο ντοκουμέντο που κατατέθηκε στο γραφείο USPTO την Παρασκευή και αρχικά το εντόπισε ο δικηγόρος που ειδικεύεται σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας Τζος Γκέρμπεν, είναι μια φωτογραφία της καλλιτέχνιδας στη σκηνή.

Τα εν λόγω έγγραφα δεν παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν την κατάθεση. Ερωτηθείσα από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η υπεύθυνη Τύπου της Τέιλορ Σουίφτ δεν θέλησε να δώσει συνέχεια επί του παρόντος.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, η διάσημη τραγουδίστρια είχε καταδικάσει την κυκλοφορία στο διαδίκτυο, στον επίσημο ιστότοπο της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, μιας πλαστής φωτογραφίας με την ίδια να καλεί τους ψηφοφόρους να στηρίξουν την υποψηφιότητα του Ρεπουμπλικανού δισεκατομμυριούχου.

«Αυτό αναζωπύρωσε τους φόβους μου που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον κίνδυνο της παραπληροφόρησης» είχε τότε σχολιάσει η Τέιλορ Σουίφτ στο Instagram.

Στα μέσα Ιανουαρίου, ο Αμερικανός ηθοποιός Μάθιου ΜακΚόναχι ήταν ο πρώτος που είχε αναλάβει μια τέτοια πρωτοβουλία, προσφεύγοντας στην USPTO, την οποία είχε παρουσιάσει ως ένα μέσο προστασίας από την ανάρμοστη χρήση της φωνής του από μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πολλοί καλλιτέχνες εκφράζουν την ανησυχία τους για την ανεξέλεγκτη χρήση της εικόνας ή της φωνής τους από πλατφόρμες ΤΝ.

Αμερικανικές πολιτείες έχουν θεσπίσει νόμους που το απαγορεύουν, όμως πολλοί ισχύουν κυρίως για κακόβουλη χρήση ή για εμπορικούς σκοπούς. Μονάχα ορισμένοι, ιδίως ο νόμος ELVIS Act που ενέκρινε το τοπικό κοινοβούλιο στο Τενεσί το 2024 προσφέρουν μια ευρύτερη προστασία.

Σπάνια είναι και τα παραδείγματα ηθοποιών που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη για να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους. Το πιο αξιοσημείωτο είναι εκείνο της Σκάρλετ Γιόχανσον, η οποία ακολούθησε τη δικαστική οδό, το 2023, κατά της εφαρμογής Lisa AI, η οποία είχε δημιουργήσει, χωρίς τη συγκατάθεσή της, ένα άβαταρ ΤΝ βάσει της εικόνας της για τις ανάγκες μιας διαφήμισης.

Διαβάστε επίσης:

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο Μικ Τζάγκερ παραλίγο να πεθάνει από υπερβολική δόση ηρωίνης το 1976, σύμφωνα με νέα βιογραφία

ΚΟΣΜΟΣ

Τα κορίτσια της Γάζας φοράνε τα γάντια πυγμαχίας τους και γιατρεύουν τα τραύματα του πολέμου (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Ρωγμές στο αφήγημα της Ουάσιγκτον: Ο Βανς αμφισβητεί το Πεντάγωνο για τον πόλεμο στο Ιράν εκφράζοντας φόβους για εξάντληση πυραύλων

ΚΟΣΜΟΣ

Κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ ο ένοπλος στο δείπνο των ανταποκριτών – Πιθανή η ποινή ισόβιας κάθειρξης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΚΑΛΧΑΣ

Η χημεία Μητσοτάκη – Μακρόν, οι υποκλοπές «ξανάρχονται», το λάθος του Σκέρτσου, ο… πύραυλος του Τσίπρα, ο Παπασταύρου θέλει Επικρατείας, ντροπή με Τσιτσιπά  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

ΕΛΛΑΔΑ

Ζέστη μέχρι την Πέμπτη, βροχές και κρύο την Πρωτομαγιά - Η πρόγνωση της εβδομάδας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υποκλοπές: Θύελλα από την απόφαση του Αρείου Πάγου - Έκτακτη συνέντευξη Ανδρουλάκη, ουδέν σχόλιο από Μαρινάκη, ό,τι μπαίνει αρχείο, βγαίνει, λέει ο Τσίπρας

ΥΓΕΙΑ

Μακροζωία: Τα τρία τρόφιμα που μειώνουν τη χοληστερόλη και... χαρίζουν χρόνια!

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3