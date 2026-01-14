search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 12:18
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.01.2026 12:03

Ο Matthew McConaughey κατοχυρώνει τον εαυτό του ως… «trademark» για να καταπολεμήσει τα deepfake

14.01.2026 12:03
Matthew- McConaughey

Ο Matthew McConaughey επιλέγει έναν ασυνήθιστο αλλά στοχευμένο δρόμο για να προστατευτεί από την κατάχρηση της τεχνητής νοημοσύνης: Κατοχυρώνει τον ίδιο του τον εαυτό ως εμπορικό σήμα.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εξασφάλισε πρόσφατα οκτώ εμπορικά σήματα από το Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ.

Τα σήματα αυτά περιλαμβάνουν μικρά βίντεο και ηχητικά αποσπάσματα όπου ο McConaughey εμφανίζεται να κοιτάζει την κάμερα, να χαμογελά, να μιλά, αλλά και να λέει τη διάσημη ατάκα του «Alright, alright, alright» από την ταινία «Dazed and Confused» του 1993. Στόχος του είναι να μπορεί να κινηθεί νομικά απέναντι σε εφαρμογές ή χρήστες που θα επιχειρήσουν να αναπαράγουν τη φωνή ή την εικόνα του μέσω AI χωρίς άδεια.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, θέλει να υπάρχει απόλυτη σαφήνεια γύρω από τη συναίνεση και την ιδιοκτησία. Αν η φωνή ή η μορφή του χρησιμοποιηθεί, αυτό θα πρέπει να έχει γίνει με τη γνώση και την έγκρισή του. Σε έναν κόσμο όπου τα deepfakes γίνονται όλο και πιο εύκολα, θεωρεί απαραίτητο να χαραχτούν ξεκάθαρα όρια.

Οι δικηγόροι του αναγνωρίζουν ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχουν εντοπίσει περιπτώσεις όπου η εικόνα του McConaughey έχει παραποιηθεί μέσω AI. Ωστόσο, θεωρούν ότι η κατοχύρωση εμπορικών σημάτων τους δίνει ένα ισχυρό εργαλείο: τη δυνατότητα να σταματήσουν άμεσα τέτοιες πρακτικές ή να προσφύγουν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο. Αυτό, όπως λένε, μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά σε ένα πεδίο όπου η νομοθεσία παραμένει θολή.

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τον McConaughey. Πολλοί διάσημοι, όπως ο Tom Hanks και η Taylor Swift, έχουν ήδη βρεθεί αντιμέτωποι με ψεύτικα βίντεο, ήχο και εικόνες που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη. Αν και οι πολιτειακοί νόμοι περί δικαιώματος δημοσιότητας προστατεύουν τη χρήση εικόνας και φωνής για εμπορικούς σκοπούς, η κατάσταση περιπλέκεται όταν το περιεχόμενο ανεβαίνει σε πλατφόρμες όπου αποφέρει έσοδα μέσω διαφημίσεων.

Νομικοί επισημαίνουν ότι δεν είναι ακόμη σαφές αν όλες αυτές οι χρήσεις θεωρούνται εμπορικές με βάση τον νόμο. Γι’ αυτό και η στρατηγική του McConaughey θεωρείται πειραματική. Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί πώς θα αποφανθεί ένα δικαστήριο αν αμφισβητηθεί ένα τέτοιο εμπορικό σήμα. Παρ’ όλα αυτά, όπως λένε οι δικηγόροι του, κάποιος πρέπει να δοκιμάσει τα όρια.

Παράλληλα, ο McConaughey δεν απορρίπτει την τεχνητή νοημοσύνη συνολικά. Πρόσφατα ανακοίνωσε συνεργασία με την εταιρεία ElevenLabs για τη δημιουργία ισπανικής εκδοχής του newsletter του, ενώ είναι και επενδυτής στην εταιρεία. Το μήνυμα είναι σαφές: άλλο η ελεγχόμενη, συναινετική χρήση της AI και άλλο η ανεξέλεγκτη αντιγραφή.

Ο ίδιος και οι συνεργάτες του εκφράζουν την ελπίδα ότι στο μέλλον η ομοσπονδιακή νομοθεσία θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και θα προστατεύει επαρκώς τους ανθρώπους από τα ψηφιακά τους αντίγραφα. Μέχρι τότε, η επιλογή του McConaughey δείχνει πώς ένας καλλιτέχνης προσπαθεί να πάρει την υπόθεση στα χέρια του, πριν η τεχνολογία τρέξει πιο γρήγορα από τον νόμο.

Διαβάστε επίσης:

Συνελήφθη ο Κίφερ Σάδερλαντ – Φέρεται να επιτέθηκε σε οδηγό

Ιβάν Σβιτάιλο: «Μου πήραν κι εμένα το δίπλωμα επειδή είχα πιει – Απλά δεν ακούστηκε το όνομά μου» (Video)

Δεν υπάρχουν ηθοποιοί που θα σου προσφέρουν σίγουρη επιτυχία στο θέατρο, παραδέχεται ο Σταμάτης Φασουλής (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Κρις Νοθ: Άφησε αιχμές για τη βράβευση της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στις Χρυσές Σφαίρες

putin_alaska
ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η Ρωσία αντέδρασε χαλαρά με την αρπαγή Μαδούρο – Πώς την ωφέλησε η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

806260_m1722176793
ΣΙΝΕΜΑ

«Avengers: Doomsday»: Η Shuri συναντά τους Fantastic Four στο νέο επικό teaser της υπερπαραγωγής της Marvel (photo/videos)

brazil new
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Παγωτά και γρανίτες για τα ζώα του ζωολογικού κήπου στο Ρίο λόγω ακραίου καύσωνα

to sois sou new
MEDIA

Alpha: Αιφνίδια κίνηση με το «Σόι Σου» – Πότε θα προβληθεί νέο επεισόδιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
koutsoubas karystianou tsipras loverdos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα μπλόκα και το κυβερνητικό δίλημμα για το ΚΚΕ, ο 4μηνος και βάλε «Αρμαγεδδών» Καρυστιανού, ο αιφνιδιασμός από Τσίπρα και το «γκώσαμε» για Λοβέρδο

klironomia diathiki
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Τέλος οι συγκρούσεις συγγενών, οι μακροχρόνιες κόντρες – Οι πέντε κρίσιμες αλλαγές

toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

ariel_kwnstantinidi
LIFESTYLE

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Κουβαλούσα μεγάλη ντροπή, επειδή με έλεγαν παιδί – θαύμα, μέσα στην οικογένειά μου ένιωθα ορφανό»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 12:18

Κρις Νοθ: Άφησε αιχμές για τη βράβευση της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στις Χρυσές Σφαίρες

putin_alaska
ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η Ρωσία αντέδρασε χαλαρά με την αρπαγή Μαδούρο – Πώς την ωφέλησε η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

806260_m1722176793
ΣΙΝΕΜΑ

«Avengers: Doomsday»: Η Shuri συναντά τους Fantastic Four στο νέο επικό teaser της υπερπαραγωγής της Marvel (photo/videos)

1 / 3