Ο Matthew McConaughey κατοχυρώνει τον εαυτό του ως… «trademark» για να καταπολεμήσει τα deepfake

Ο Matthew McConaughey επιλέγει έναν ασυνήθιστο αλλά στοχευμένο δρόμο για να προστατευτεί από την κατάχρηση της τεχνητής νοημοσύνης: Κατοχυρώνει τον ίδιο του τον εαυτό ως εμπορικό σήμα.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εξασφάλισε πρόσφατα οκτώ εμπορικά σήματα από το Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ.

Τα σήματα αυτά περιλαμβάνουν μικρά βίντεο και ηχητικά αποσπάσματα όπου ο McConaughey εμφανίζεται να κοιτάζει την κάμερα, να χαμογελά, να μιλά, αλλά και να λέει τη διάσημη ατάκα του «Alright, alright, alright» από την ταινία «Dazed and Confused» του 1993. Στόχος του είναι να μπορεί να κινηθεί νομικά απέναντι σε εφαρμογές ή χρήστες που θα επιχειρήσουν να αναπαράγουν τη φωνή ή την εικόνα του μέσω AI χωρίς άδεια.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, θέλει να υπάρχει απόλυτη σαφήνεια γύρω από τη συναίνεση και την ιδιοκτησία. Αν η φωνή ή η μορφή του χρησιμοποιηθεί, αυτό θα πρέπει να έχει γίνει με τη γνώση και την έγκρισή του. Σε έναν κόσμο όπου τα deepfakes γίνονται όλο και πιο εύκολα, θεωρεί απαραίτητο να χαραχτούν ξεκάθαρα όρια.

Οι δικηγόροι του αναγνωρίζουν ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχουν εντοπίσει περιπτώσεις όπου η εικόνα του McConaughey έχει παραποιηθεί μέσω AI. Ωστόσο, θεωρούν ότι η κατοχύρωση εμπορικών σημάτων τους δίνει ένα ισχυρό εργαλείο: τη δυνατότητα να σταματήσουν άμεσα τέτοιες πρακτικές ή να προσφύγουν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο. Αυτό, όπως λένε, μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά σε ένα πεδίο όπου η νομοθεσία παραμένει θολή.

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τον McConaughey. Πολλοί διάσημοι, όπως ο Tom Hanks και η Taylor Swift, έχουν ήδη βρεθεί αντιμέτωποι με ψεύτικα βίντεο, ήχο και εικόνες που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη. Αν και οι πολιτειακοί νόμοι περί δικαιώματος δημοσιότητας προστατεύουν τη χρήση εικόνας και φωνής για εμπορικούς σκοπούς, η κατάσταση περιπλέκεται όταν το περιεχόμενο ανεβαίνει σε πλατφόρμες όπου αποφέρει έσοδα μέσω διαφημίσεων.

Νομικοί επισημαίνουν ότι δεν είναι ακόμη σαφές αν όλες αυτές οι χρήσεις θεωρούνται εμπορικές με βάση τον νόμο. Γι’ αυτό και η στρατηγική του McConaughey θεωρείται πειραματική. Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί πώς θα αποφανθεί ένα δικαστήριο αν αμφισβητηθεί ένα τέτοιο εμπορικό σήμα. Παρ’ όλα αυτά, όπως λένε οι δικηγόροι του, κάποιος πρέπει να δοκιμάσει τα όρια.

Παράλληλα, ο McConaughey δεν απορρίπτει την τεχνητή νοημοσύνη συνολικά. Πρόσφατα ανακοίνωσε συνεργασία με την εταιρεία ElevenLabs για τη δημιουργία ισπανικής εκδοχής του newsletter του, ενώ είναι και επενδυτής στην εταιρεία. Το μήνυμα είναι σαφές: άλλο η ελεγχόμενη, συναινετική χρήση της AI και άλλο η ανεξέλεγκτη αντιγραφή.

Ο ίδιος και οι συνεργάτες του εκφράζουν την ελπίδα ότι στο μέλλον η ομοσπονδιακή νομοθεσία θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και θα προστατεύει επαρκώς τους ανθρώπους από τα ψηφιακά τους αντίγραφα. Μέχρι τότε, η επιλογή του McConaughey δείχνει πώς ένας καλλιτέχνης προσπαθεί να πάρει την υπόθεση στα χέρια του, πριν η τεχνολογία τρέξει πιο γρήγορα από τον νόμο.

