20.12.2025 21:14

Φοινικούντα: Προφυλακιστέος ο 30χρονος για συνέργεια στη διπλή δολοφονία

20.12.2025 21:14
foinikounta dolofonia apologia

Μετά από 9 ώρες κατάθεσης, ο 30χρονος που κατηγορείται για συνέργεια στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, κρίθηκε προφυλακιστέος.

Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε κάθε εμπλοκή με την υπόθεση, ωστόσο δεν έπεισε την ανακρίτρια, που αποφάσισε να προφυλακιστεί.

Ο 30χρονος βρέθηκε στην ανακρίτρια στις 10 το πρωί μετά από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του. Από εκείνη την ώρα κατέθετε.

Ο κρατούμενος κατηγορείται πως είχε συνεργεία στον φόνο, ενώ ερευνάται το ενδεχόμενο να καθοδηγούσε τον 22χρονο που φέρεται πλέον ως φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας, μέσω πακιστανικών τηλεφώνων.

Παράλληλα το λευκό σκούτερ που χρησιμοποίησαν οι δύο 22χρονη το βράδυ πριν μεταβούν στη Μεσσηνία, το πήραν από σημείο πολύ κοντά στην οικία του 30χρονου. 

Ετσι, οι συλλήψεις για την υπόθεση έχουν γίνει πλέον πέντε. 

Ο 30χρονος βρισκόταν στο εξωτερικό και είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης. Ωστόσο παραδόθηκε ο ίδιος στις αρχές κατά την επιστροφή του στη χώρα. Παραδόθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, δηλώνοντας πως δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα, καθώς και πως δεν γνώριζε τους 22χρονους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να κληθούν εκ νέου οι δύο 22χρονοι κρτούμενοι προκειμένου να τους αποδοθούν νέες κατηγορίες, δεδομένου ότι πλέον ο ένας εξ αυτών κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός ενώ αρχικά φερόταν ως συνεργός, και να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες.

Παρά τις εξελίξεις, η έρευνα φαίνεται πως δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς στο μικροσκόπιο της ανακρίτριας βρίσκονται και άλλα πρόσωπα.

