Φωτιά σε αμάξι στην Κηφισίας στο ύψος της Φιλοθέης

Φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο στο ύψος της Φιλοθέης και συγκεκριμένα στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισίας με την Αγίας Φιλοθέης.
Στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά στο αυτοκίνητο στη λεωφόρο Κηφισίας έσπευσαν δυο οχήματα της Πυροσβεστικής.
Λόγω της φωτιάς επικρατεί μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα ανόδου προς Κηφισιά.
