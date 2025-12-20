search
20.12.2025 19:25

Φωτιά σε αμάξι στην Κηφισίας στο ύψος της Φιλοθέης

20.12.2025 19:25
PIROSVESTIKI_FILE

Φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο στο ύψος της Φιλοθέης και συγκεκριμένα στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισίας με την Αγίας Φιλοθέης.

Στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά στο αυτοκίνητο στη λεωφόρο Κηφισίας έσπευσαν δυο οχήματα της Πυροσβεστικής.

Λόγω της φωτιάς επικρατεί μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα ανόδου προς Κηφισιά.

