Παλαιό Φάληρο: Χειροπέδες σε γνωστό επιχειρηματία – Εντοπίστηκε με πιστόλια και σουγιά στο αυτοκίνητό του

Στη σύλληψη γνωστού επιχειρηματία προχώρησαν αστυνομικοί στο Παλαιό Φάληρο, καθώς σε έλεγχο εντόπισαν δύο πιστόλια με γεμιστήρες και αναδιπλούμενο σουγιά στο αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, σε βάρος του 56χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλαιού Φαλήρου για παράβαση του νόμου περί όπλων και πλαστογραφία.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Τρίτης, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, εντόπισαν όχημα με οδηγό τον επιχειρηματία, την κίνηση του οποίου έκριναν ύποπτη και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Ο 56χρονος ακινητοποίησε το όχημα όπου κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν:

Μία πλαστή άδεια οδήγησης με κολλημένη τη φωτογραφία του 56χρονου.

Ένα πιστόλι κρότου μάρκας «ISSC M22» με γεμιστήρα που είχε ένα φυσίγγιο κρότου.

Ένα πιστόλι μάρκας «BERRETA 7.65 kal», με αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του, με γεμιστήρα που είχε δύο φυσίγγια «32 AUTO CBC».

Ένα αναδιπλούμενο σουγιά συνολικού μήκους 16 εκατοστών, με μήκος λάμας έξι εκατοστά.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

