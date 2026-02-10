search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 16:01
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

10.02.2026 14:55

«ΕΝΟΤΗΤΑ»: Αναβολή συνεδρίου και νέα εξάμηνη διοίκηση στη ΓΣΕΕ με αποχή εμπλεκόμενων εκπροσώπων

10.02.2026 14:55
GSEE_LOGO

Την αναβολή του συνεδρίου της ΓΣΕΕ, την αποχή από τις διαδικασίες όλων των εκπροσώπων παρατάξεων και μελών που είχαν ενεργό συμμετοχή σε δομές της ΓΣΕΕ οι οποίες τελούν υπό διαχειριστικό έλεγχο, καθώς και τον διορισμό νέας διοίκησης με εξάμηνη θητεία, θέτει στο επίκεντρο της παρέμβασής της η παράταξη «ΕΝΟΤΗΤΑ – Δύναμη Ευθύνης και Προοπτικής», στον απόηχο των τελευταίων εξελίξεων που, όπως υποστηρίζει, έχουν οδηγήσει τη Συνομοσπονδία σε σοβαρή θεσμική κρίση.

Σύμφωνα με την ΕΝΟΤΗΤΑ, υπό τις παρούσες συνθήκες δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή συνεδρίου εντός των επόμενων δύο μηνών. Όπως σημειώνει, οι εξελίξεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, σε συνδυασμό με ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη σε δομές της ΓΣΕΕ, δημιουργούν ένα περιβάλλον που δεν επιτρέπει –κατά την εκτίμησή της– την ομαλή και αξιόπιστη διεξαγωγή κορυφαίων συνδικαλιστικών διαδικασιών.

Η παράταξη υποστηρίζει ότι εδώ και χρόνια έχει επισημάνει δημόσια την απομάκρυνση της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης από τους εργαζόμενους που καλείται να εκπροσωπεί, αποδίδοντας ευθύνες σε όσους συμμετείχαν διαχρονικά σε θέσεις διοίκησης και ευθύνης, τόσο στο προεδρείο όσο και σε επιμέρους δομές της ΓΣΕΕ. Όπως αναφέρει, πρόκειται για μια πορεία που, κατά την άποψή της, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με αποσπασματικές κινήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΝΟΤΗΤΑ προτείνει, πέραν της αναβολής του συνεδρίου, την αποχή και όλων όσοι υπέγραφαν οικονομικές συμφωνίες και αναθέσεις, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η αποκατάσταση της θεσμικής αξιοπιστίας της επόμενης ημέρας.

Κεντρικό στοιχείο της πρότασης αποτελεί ο διορισμός νέας, προσωρινής διοίκησης διάρκειας έξι μηνών, με πρωτοβουλία παρατάξεων και προσώπων που, σύμφωνα με την ΕΝΟΤΗΤΑ, δεν εμπλέκονται στις υποθέσεις που διερευνώνται. Η προσωρινή αυτή διοίκηση, κατά την πρόταση της παράταξης, θα έχει ως αποστολή την ανασυγκρότηση της ΓΣΕΕ, την ενίσχυση της διαφάνειας, τον έλεγχο των διαδικασιών και την επικαιροποίηση του μητρώου, με σαφείς κανόνες συμμετοχής.

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ξεκαθαρίζει, τέλος, ότι δεν προτίθεται να διεκδικήσει θέση ή αξίωμα στην ενδεχόμενη προσωρινή διοίκηση, υπογραμμίζοντας ότι η στάση της αυτή αποτελεί διαχρονική επιλογή. Παράλληλα, σημειώνει ότι σε περίπτωση που η πρότασή της δεν γίνει αποδεκτή, την ευθύνη για τις περαιτέρω εξελίξεις θα φέρουν –κατά την εκτίμησή της– όσοι επιλέξουν τη συνέχιση της υφιστάμενης κατάστασης.

Διαβάστε επίσης:

Τσικνοπέμπτη: 4 προτάσεις για «φθηνό» οικογενειακό τραπέζι

Τραγωδία στη Χίο: Ερωτήματα και αμφιβολίες για το Λιμενικό από γερμανικά ΜΜΕ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 21χρονος με 723 πλαστά χαρτονομίσματα, πιστόλι και σιδερογροθιά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sminarxos aerodikeio 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αξιωματικός των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών ο «Στίβεν»- Πώς ήρθε σε επαφή με τον σμήναρχο, ο ρόλος της γυναίκας- κατασκόπου

violanta-ergostasio-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΑΕΕ επιστρέφει στο εργοστάσιο της «Βιολάντα»: Θα κληθούν για κατάθεση οι μηχανικοί που υπέγραψαν τις άδειες

gaza-paidi
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινό δικαστήριο μπλοκάρει την είσοδο για θεραπεία σε 5χρονο αγόρι με καρκίνο επειδή είναι από τη Γάζα

KAGIA_KALLAS2
ΚΟΣΜΟΣ

Όρους για μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία θέλει να θέσει η ΕΕ

griffith
ADVERTORIAL

Απεβίωσε η μουσικός της Ορχήστρας της ΕΛΣ Αγχάραντ Γκρήφυδ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 16:01
sminarxos aerodikeio 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αξιωματικός των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών ο «Στίβεν»- Πώς ήρθε σε επαφή με τον σμήναρχο, ο ρόλος της γυναίκας- κατασκόπου

violanta-ergostasio-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΑΕΕ επιστρέφει στο εργοστάσιο της «Βιολάντα»: Θα κληθούν για κατάθεση οι μηχανικοί που υπέγραψαν τις άδειες

gaza-paidi
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινό δικαστήριο μπλοκάρει την είσοδο για θεραπεία σε 5χρονο αγόρι με καρκίνο επειδή είναι από τη Γάζα

1 / 3