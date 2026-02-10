search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 17:06
ΕΛΛΑΔΑ

10.02.2026 14:09

Τσικνοπέμπτη: 4 προτάσεις για «φθηνό» οικογενειακό τραπέζι

Η Τσικνοπέμπτη πλησιάζει και όπως κάθε χρόνο, το τραπέζι γίνεται σημείο συνάντησης για οικογένεια και φίλους.

Παραδοσιακά, κάθε τέτοια μέρα το σπίτι γεμίζει γεύσεις και μυρωδιές από λαχταριστά κρεατικά, συνοδευτικά, εκλεκτά κρασιά και μπόλικη… τσίκνα, δημιουργώντας μια όμορφη και ζεστή ατμόσφαιρα με τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

Παρακάτω ακολουθούν τέσσερις προτάσεις με «σωστά» κομμάτια κρέατος, νόστιμες μαρινάδες και συνοδευτικά, ώστε –παρά την ακρίβειακάθε οικογένεια να καταφέρει «τσικνίσει», έστω και οικονομικά…

Τέσσερις low budget προτάσεις για την Τσικνοπέμπτη

Σουτζουκάκια ψητά

Τα σουτζουκάκια στη σχάρα αποτελούν από τις πιο «ασφαλείς» λύσεις για Τσικνοπέμπτη στο σπίτι, καθώς η σχέση τιμής και γεύσης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί -αν μη τι άλλο- τίμια.

Συγκεκριμένα, με συνδυασμό κιμάδων, ψωμί και μπαχαρικά θα μπορούσε να συμπληρωθεί ένα γεύμα με 6 χορταστικές μερίδες και κόστος περίπου 15 ευρώ.

Kοτόπουλο με μαρινάδα

Το κοτόπουλο αποτελεί, επίσης, low budget πρόταση. Είτε επιλέξετε, λοιπόν, φτερούγες κοτόπουλου με μια γλυκόξινη μαρινάδα είτε κοπανάκια κοτόπουλου με μαύρο σκόρδο, το κόστος παραμένει χαμηλό χωρίς να ξεπερνά τα δυο ευρώ το άτομο.

Πανσέτες ψητές με πατάτες και γιαούρτι

Η χοιρινή πανσέτα αποτελεί κλασική λύση σχάρας η οποία εκτός από χορταστική είναι και οικονομική. Αν συνδυαστούν με πατάτες και απλό ντιπ γιαουρτιού, ένα πιάτο για τέσσερα άτομα θα στοιχίσει συνολικά περίπου 10 ευρώ, δηλαδή γύρω στα 2,5 ευρώ το άτομο.

Χοιρινά μπριζολάκια με σάλτσα

Τα λεπτά μπριζολάκια αποτελούν, τέλος, ακόμα μια επιλογή αρκετά συχνή που ποτέ δεν απογοητεύει. Μπορείτε να τα συνοδεύσετε με μια γλυκόξινη σάλτσα με το κόστος να μην ξεπερνά τα 3 ευρώ το άτομο.

MEDIA

