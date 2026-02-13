search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.02.2026 10:37

Επιμένει η Καρυστιανού για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογαν: Εθνική διπλωματική ήττα

13.02.2026 10:37
karystianou voyla 876- new

Σε νέα ανάρτηση για τα ελληνοτουρκικά, με φόντο τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν την οποία χαρακτηρίζει «εθνική διπλωματική ήττα» προχώρησε η Μαρία Καρυστιανού.

«Η Ελλάδα χρειάζεται λαό με φρόνημα, δηλαδή ενημερωμένο και ενωμένο λαό, ο οποίος στηρίζει ένα σχέδιο Εθνικής Κυριαρχίας και ηγεσία, που δεν φοβάται να υπερασπιστεί δημόσια, καθαρά και τεκμηριωμένα τα εθνικά μας δικαιώματα» αναφέρει μεταξύ άλλων η Μαρία Καρυστιανού.

Όλη η ανάρτηση

«Δεν μπορείς να βαφτίζεις μια εθνική διπλωματική ήττα ως «θερμή υποδοχή», όταν στο αεροδρόμιο σε υποδέχεται ο Υπουργός Τουρισμού της Τουρκίας.

Δεν μπορείς να μιλάς για ουσιαστικό «διάλογο» όταν απέναντί σου έχεις μια χώρα που:

  • Διατηρεί διαρκείς παράνομες NAVTEX στο Αιγαίο
  • Κατέχει το 37% της Κύπρου εδώ και δεκαετίες
  • Προωθεί αναθεωρητικά δόγματα τύπου «Γαλάζια Πατρίδα»
  • Εργαλειοποιεί μεταναστευτικές ροές.

Ο διάλογος προϋποθέτει σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Χωρίς αυτόν, γίνεται άλλοθι στις επεκτακτικές βλέψεις του Ερντογάν.

Όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός δηλώνει ότι «αν δεν υπάρξει συμφωνία μέσω διαλόγου, μπορούμε να προσφύγουμε σε διεθνές δικαστήριο», το ερώτημα που γεννάται είναι απλό:

αν πηγαίνουμε να ζητήσουμε αναγνώριση κατοχυρωμένων δικαιωμάτων ή πάμε να τα διαπραγματευτούμε;

Η «καλή γειτονία» δεν είναι ευχή, είναι αποτέλεσμα πράξεων. Όταν οι πράξεις δείχνουν προκλήσεις και αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, τότε οφείλεις να έχεις ξεκάθαρη στάση.

Η Ελλάδα χρειάζεται λαό με φρόνημα, δηλαδή ενημερωμένο και ενωμένο λαό, ο οποίος στηρίζει ένα σχέδιο Εθνικής Κυριαρχίας και ηγεσία, που δεν φοβάται να υπερασπιστεί δημόσια, καθαρά και τεκμηριωμένα τα εθνικά μας δικαιώματα».

Διπλή επίθεση Μαρινάκη σε Ζωή και Τσίπρα: «Είναι ένας κακός άνθρωπος» – Να απαντήσει για Στουρνάρα

ΠΑΣΟΚ: Στα «κόκκινα» η συνεδρίαση της ΚΟΕΣ – Σύγκρουση για την εκλογή συνέδρων

Συνταγματική αναθεώρηση: Κάηκε η… «συναίνεση»

kolona_neamakri
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Μάκρη: Κολώνα φωτισμού έπεσε σε αυτοκίνητο – Κινδύνεψε περαστικός, τι καταγγέλλει ιδιοκτήτρια καταστήματος

STRANGER THINGS
MEDIA

«Stranger Things»: Η πολυσυζητημένη σειρά έχασε την πρώτη θέση τηλεθέασης από την «His & Hers»

synodos-koryfis-1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια στο ρεύμα: Ποια μέτρα μπήκαν στο τραπέζι της άτυπης Συνόδου Κορυφής

probata
ΚΟΣΜΟΣ

Λύσεις υπάρχουν: Κτηνοτρόφοι μετρούν τα πρόβατά τους μέσω ΑΙ 

kriti new
ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα από την κακοκαιρία: Κατέρρευσε δρόμος στο Τυμπάκι Κρήτης, πλημμύρισε το Λιστόν στην Κέρκυρα (video/photo)

violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

barbeque_new (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τι γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη - Πώς καθιερώθηκε το έθιμο

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η "δεύτερη ευκαιρία" των συνταξιούχων – Προσαυξήσεις και οικονομική ανάγκη έως το 2026

p0m7kjp6 (1)
MEDIA

«Lord of the Flies»: Η μίνι σειρά του BBC είναι πιο ανατριχιαστική από το «Adolescence» του Netflix (photos/videos)

kolona_neamakri
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Μάκρη: Κολώνα φωτισμού έπεσε σε αυτοκίνητο – Κινδύνεψε περαστικός, τι καταγγέλλει ιδιοκτήτρια καταστήματος

STRANGER THINGS
MEDIA

«Stranger Things»: Η πολυσυζητημένη σειρά έχασε την πρώτη θέση τηλεθέασης από την «His & Hers»

synodos-koryfis-1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια στο ρεύμα: Ποια μέτρα μπήκαν στο τραπέζι της άτυπης Συνόδου Κορυφής

