Συνταγματική αναθεώρηση: Κάηκε η… «συναίνεση»

Την ώρα που η κυβέρνηση επιχείρησε να ανοίξει το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης προκειμένου να προσεγγίσει το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη, ήρθε η υπόθεση του σκανδάλου του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου για να φέρει τα πάνω κάτω στο πολιτικό σκηνικό.

Αυτό συμβαίνει επειδή, όπως υποστηρίζουν πολλοί, δεν πρόκειται απλώς για ένα σκάνδαλο του ΠΑΣΟΚ, αλλά για μία ιστορία η οποία μπορεί να αφορά πρωτίστως την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, δείχνοντας μάλιστα προς ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο μπορεί να μην βρίσκεται πλέον στο γραφείο του στην Ηρώδου Αττικού, έχει ωστόσο ακόμα μεγάλη επιρροή στα πράγματα.

Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σημείωναν πως η αντίδραση της κυβέρνησης στο σκάνδαλο Παναγόπουλου είναι πολύ ήπια και γι’ αυτό η στάση τους γεννά πολλά ερωτήματα. Οι ίδιοι άνθρωποι αφήνουν μάλιστα να εννοηθεί ότι στην πραγματικότητα η κυβέρνηση φοβάται τις αποκαλύψεις, καθώς μπορεί να αποβούν μοιραίες για το κυβερνών κόμμα.

Στηρίζουν δε αυτήν την άποψή τους στο ότι το πραγματικό σκάνδαλο αφορά κυρίως την κυβέρνηση, η οποία έδινε τα χρήματα σε συγκεκριμένα κέντρα κατάρτισης ανέργων εδώ και πολλά χρόνια, ενώ έκανε ακόμα και νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου να υλοποιηθεί αυτός ο σχεδιασμός. Σημείωναν μάλιστα ότι, εάν η έρευνα φτάσει σε βάθος και προκύψουν κυβερνητικές ευθύνες, τότε τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα για την κυβέρνηση.

Πλήρης αποδόμηση

Η αλήθεια είναι πάντως ότι από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου γίνεται μία προσπάθεια να απεγκλωβιστεί από αυτήν την υπόθεση καθώς και η παραμικρή σκιά μπορεί να φέρει ακόμα μεγαλύτερους τριγμούς στο κυβερνών κόμμα.

Ωστόσο η ιστορία αυτή ήρθε να επισκιάσει το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, στο οποίο είχε επενδύσει πολιτικά η κυβέρνηση προκειμένου να προσεγγίσει τους απογοητευμένους κεντρώους ψηφοφόρους. Απώτερος σκοπός ήταν να μπει σε μία συζήτηση με το ΠΑΣΟΚ, η οποία ενδεχομένως θα έφερνε ύστερα και μία κυβερνητική συνεργασία.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην εταίρος της κυβέρνησης Σαμαρά, εμφανίστηκε, εκεί που δεν το περίμενε κανείς, να τορπιλίζει τις κυβερνητικές επιδιώξεις, αφού με άρθρο του στην «Καθημερινή της Κυριακής» αναφέρθηκε στην «παγίδα του αναθεωρητικού λαϊκισμού» στέλνοντας μήνυμα ότι «θα ήταν επικίνδυνο και βλαπτικό για τους θεσμούς να αφήσουμε να εξελιχθεί η αναθεώρηση σε μια παγίδα συνταγματικού λαϊκισμού».

Η κυβέρνηση αιφνιδιάστηκε από τη σφοδρότητα της επίθεσης του πρώην κυβερνητικού εταίρου της Ν.Δ. Γαλάζια στελέχη λένε μάλιστα ότι ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε με αυτήν τη θέση καθώς από τη μία είναι ενοχλημένος επειδή δεν προτάθηκε για Πρόεδρος της Δημοκρατίας και από την άλλη γιατί διεκδικεί τη θέση του πρωθυπουργού σε μία κυβέρνηση ειδικού σκοπού.

Ο Βενιζέλος αποδόμησε πάντως το αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη λέγοντας μεταξύ άλλων ότι:

«Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις της αναθεωρητικής συναίνεσης, γιατί τις κατέστρεψε μια πολυετής αλαζονική συμπεριφορά που παραβίαζε συστηματικά θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το απόρρητο των επικοινωνιών, που υποβάθμισε τις ανεξάρτητες αρχές και ενέπαιξε την αναγκαία για τη στελέχωσή τους αυξημένη πλειοψηφία στην περίπτωση της ΑΔΑΕ, ενώ δήθεν δεν μπόρεσε να τη συγκεντρώσει για όλες τις άλλες, που ευτέλισε τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για τη συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών σε όλες τις περιπτώσεις και κυρίως αυτές των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αγνόησε αναιτιολόγητα και προκλητικά τη νομοθετημένη γνώμη των ολομελειών των ανωτάτων δικαστηρίων στη διαδικασία επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης».

Επεσήμανε δε ότι «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να προστατεύσει τα μέλη της, χρησιμοποίησε το άρθρο 86 ως θώρακα, καταστρατηγώντας το στην υπόθεση των Τεμπών και παρακάμπτοντάς το στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, λοιπόν, όντως πρέπει να το αναθεωρήσουμε, παρότι το 2019 η Ν.Δ. το αναθεώρησε και μπορούσε να προσθέσει όσες εγγυήσεις ήθελε».

Κάηκε το επιχείρημα περί «κακού ΠΑΣΟΚ»

Με τις επισημάνσεις αυτές προφανώς ο Βενιζέλος έκοψε με απόλυτο τρόπο κάθε σενάριο συναίνεσης που αφορούσε το ΠΑΣΟΚ βγάζοντας και από τη δύσκολη θέση το κόμμα του, καθώς ο πρωθυπουργός είχε φροντίσει να βάλει προς αναθεώρηση και άρθρα που διχάζουν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως το 16 και οι αλλαγές στο Δημόσιο. Με αυτόν τον τρόπο θα εμφανιζόταν στους κεντρώους ψηφοφόρους ότι τελικά μόνο ο ίδιος και η Ν.Δ. επιθυμούν τον εκσυγχρονισμό της χώρας, έστω και αν ο όρος καθιερώθηκε από τον Κώστα Σημίτη.

Πάντως το γεγονός ότι τις όποιες ενστάσεις τις εξέφρασε ο Βενιζέλος και όχι τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης έφερε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στη Ν.Δ. καθώς ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέλαβε ρόλο εκφραστή της τήρησης του Συντάγματος. Μιλώντας λοιπόν για «συνταγματικό λαϊκισμό» αποσυσπειρώνει το κεντρώο κοινό της Ν.Δ.

Με λίγα λόγια ο Βενιζέλος, με τις ενστάσεις που κατέθεσε, τορπίλισε τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για να ανοίξει μία συζήτηση περί συναίνεσης η οποία θα της ήταν χρήσιμη την επόμενη μέρα των εκλογών. Παράλληλα κάηκε το επιχείρημα περί «κακού ΠΑΣΟΚ» του Νίκου Ανδρουλάκη, το οποίο «δεν έχει καμία σχέση με αυτό του Βενιζέλου», με το οποίο είχε συγκυβερνήσει η Ν.Δ. στο παρελθόν.

Η κυβέρνηση αντέδρασε έντονα διά του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος δήλωσε ότι «θεωρώ λίγο οξύμωρο, για να το πω ευγενικά, ο εμπνευστής του “αμελλητί”, της προκαταρκτικής εξέτασης και αυτός που εισήγαγε την αποσβεστική προθεσμία στο Σύνταγμα να κατηγορεί την κυβέρνηση που έχει επικεφαλής αυτόν που από το 2006 ζητάει την αλλαγή του άρθρου 86».

