ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 12:00
13.02.2026 10:07

Διπλή επίθεση Μαρινάκη σε Ζωή και Τσίπρα: «Είναι ένας κακός άνθρωπος» – Να απαντήσει για Στουρνάρα

Διπλή επίθεση σε Ζωή Κωνσταντοπούλου και Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, καθώς το πολιτικό σκηνικό μοιάζει να «παίρνει φωτιά» το τελευταίο διάστημα.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και αναφερόμενος στην «μετωπική» της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο Π. Μαρινάκης σημείωσε ότι «δεν είναι το ίδιο αυτός που αντιδρά και δικαιολογημένα όπως ο κ. Γεωργιάδης και κάποιος που βρίζει και προσβάλει. Αυτό δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση. Αντιπαράθεση είναι να σε κατηγορήσει κανείς πολιτικά. Αυτο που κάνει η Κωνσταντοπούλου ξεπερνάει τη χυδαιότητα, να αποκαλεί κηφήνες και δολοφόνους τους βουλευτές της ΝΔ».

«Επειδή η πραγματική Κωνσταντοπούλου είναι αυτή που φεύγουν από δίπλα της βουλευτές, το προσωπείο είναι μια δήθεν επαναστάτρια που τα βάζει δήθεν με το σύστημα. […] Είναι ένας κακός άνθρωπος που κάνει ό,τι χειρότερο. Κάνει καριέρα στην πλάτη πονεμένων ανθρώπων. Επενδύουν πολτιικά στον πόνο θυμάτων τραγωδιών. Αυτό είναι ένα μοτίβο και έχω μιλήσει για το κίνημα των τυμβωρύχων» πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Πρέπει να αντιδράσουμε γιατί αν δεν το κάνουμε το “τέρας” θα σε φάει. Εμείς δεν την έχουμε κάνει συνομιλήτρια την κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν συνυπογράψαμε πρόταση δυσπιστίας μαζί της όπως το ΠΑΣΟΚ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτοί που ξεπλένουν τέτοιες φασίζουσες λογικές με τον να μην την αποκλείουν και να την εντάσσουν στις προοδευτικές δυνάμεις» είπε χαρακτηριστικά.

Από την άλλη, και με αφορμή τις καταγγελίες Στουρνάρα για την Τράπεζα Αττικής και τις παρεμβάσεις της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ο Π. Μαρινάκης μίλησε για «ανατριχιαστική δήλωση» επισημαίνοντας ότι «το πιο φοβερό είναι ότι ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης αυτής (σ.σ. ο Αλέξης Τσίπρας) επανέρχεται με κεντρικό σύνθημα τα καθαρά χέρια. […] Ο “καθαρός” Τσίπρας και ο “καθαρός” ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυβέρνηση των παραϋπουργείων δικαιοσύνης, των προγραφών δημοσιογράφων και των αμετακλήτως καταδικασμένων υπουργών. Αυτοί οι άνθρωποι κουνάνε το δάχτυλο για το κράτος δικαίου. Ο κ. Τσίπρας πρέπει να απαντήσει, δεν μπορεί να παραμείνει σιωπηλός», τόνισε.

