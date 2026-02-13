ΠΑΣΟΚ: Στα «κόκκινα» η συνεδρίαση της ΚΟΕΣ – Σύγκρουση για την εκλογή συνέδρων

Στις 12 το μεσημέρι συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ. Εκεί Ανδρουλάκης, Δούκας, Διαμαντοπούλου και Γερουλάνος αναμένεται να διασταυρώσουν απευθείας αυτή την φορά τα ξίφη τους, για τον τρόπο εκλογής των συνέδρων.

Η άποψη Ανδρουλάκη για εκλογή συνέδρων με βάση το ποσοστό ανά δήμο στις ευρωεκλογές πέρασε, ωστόσο σύσσωμη η εσωκομματική αντιπολίτευση διαφώνησε. Το θέμα θα τεθεί ξανά σε κορυφαίο πια επίπεδο και η σύγκρουση είναι δεδομένη. Οι τόνοι που θα επιλεχθούν από την κάθε πλευρά θα έχουν επίσης το ενδιαφέρον τους καθώς λίγο παραπάνω από ένα μήνα πριν το συνέδριο, κανείς δεν θέλει τον “μουτζούρη” της εσωστρέφειας.

Από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι πρόθυμος να μπει σε διαπραγματεύσεις με τους εσωκομματικούς του αντιπάλους, παρά το ότι τον κατηγορούν ότι οδηγεί το κόμμα σε ένα απολύτως ελεγχόμενο από τον ίδιο συνέδριο. Το ίδιο ισχύει για την διεύρυνση και την στρατηγική του κόμματος. Στα αξιοσημείωτα ότι ενώ μέχρι τώρα στις συνεδριάσεις της Γραμματείας τα πυρά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη έρχονταν κυρίως από τον Χάρη Δούκα και έπειτα από τον Παύλο Γερουλάνο, για το θέμα της εκλογής συνέδρων έρχονται και από την Άννα Διαμαντοπούλου. Αυτή η εικόνα ενότητας των εσωκομματικών αντιπάλων του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ έστω και για ένα συγκεκριμένο ζήτημα, δημιουργεί εύφορο έδαφος για νέες αναταράξεις.

Την ίδια ώρα συνεχίζεται ένας ακόμα πονοκέφαλος για τον Νίκο Ανδρουλάκη, πολύ πιο ισχυρός και ενδεχομένως πολύ πιο επώδυνος για το ΠΑΣΟΚ από τα εσωκομματικά του. Αυτός δεν είναι άλλος από τον Γιάννη Παναγόπουλο που με μια αιχμηρή σύγκριση των ποσοστών της ΠΑΣΚΕ (40%) με αυτά του ΠΑΣΟΚ (13%) έδειξε τις προθέσεις του απέναντι στην Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα παραιτηθεί από την θέση του Προέδρου της ΓΣΕΕ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στη Βουλή ενώ άφησε αιχμές κατά του “αιώνιου” Προέδρου της ΓΣΕΕ επισημαίνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ ανέστειλε άμεσα την κομματική του ιδιότητα, δεν ζήτησε να παραιτηθεί και από την Προεδρία της ΓΣΕΕ όπως έκανε ο Σωκράτης Φάμελλος. Απέφυγε να επισπεύσει την γενίκευση του πολέμου ΠΑΣΟΚ και ΠΑΣΚΕ.

Από την Κυριακή όμως που ξεκινούν οι εκλογές συνέδρων για το συνέδριο της ΓΣΕΕ με δύο ουσιαστικά “πράσινες” παρατάξεις να διασταυρώνουν τα ξίφη τους, μια του Παναγόπουλου και μια η υποστηριζόμενη από τον Ανδρουλάκη αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Η μαζική φυγή στελεχών της ΠΑΣΚΕ από το ΠΑΣΟΚ μετά την οριστική ρήξη είναι βέβαιη. Μένει να φανεί το δημοσκοπικό της αποτύπωμα, όπως από αυτό της υπόθεσης που θυμίζει κακές εποχές του ΠΑΣΟΚ για να βγει ο τελικός λογαριασμός. Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι εξελίξεις αυτές, είναι οι τελευταίες που ήθελε σε αυτή την φάση λίγο πριν το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης.

