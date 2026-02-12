search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδρά το ΠΑΣΟΚ στη συνέντευξη Στουρνάρα στην Ομάδα Αλήθειας

dimitris katsikaris

Αντιδρά και το ΠΑΣΟΚ μετά τον ΣΥΡΙΖΑ στη συνέντευξη του διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα στην Ομάδα Αλήθειας.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δημήτρης Κατσικάρης, γραμματέας του Τομέα Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ, με τη συνέντευξη αυτή, ο κ. Στουρνάρας αναγνωρίζει την Ομάδα Αλήθειας ως μέσο ενημέρωσης ενώ ταυτόχρονα νομιμοποιεί έναν κυβερνητικό μηχανισμό «φαιάς προπαγάνδας».

Η ανάρτηση

«Απίστευτο: ο κεντρικός Τραπεζίτης δίνει συνέντευξη στην #Ομάδα_Αναλήθειας” αναγνωρίζοντάς την έτσι ως “Μέσο Ενημέρωσης”! Ο Γ. Στουρνάρας με την πράξη του αυτή, αναγνωρίζει και νομιμοποιεί έναν σκληρό κυβερνητικό μηχανισμό φαιάς προπαγάνδας… αυτός ο “θεσμικός” Τραπεζίτης! Και μάλιστα, την ίδια ώρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απειλεί δημοσιογράφους, επειδή δεν του αρέσουν οι ερωτήσεις τους! Βρες το λάθος…».

