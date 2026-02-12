search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 22:40
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

12.02.2026 21:23

Έκπληξη Αμαλίας για τη διαρροή Τασούλα μετά τη συνάντηση με Τσίπρα

12.02.2026 21:23
tsipras tasoulas

Με έκπληξη είδαν στην Αμαλίας την διαρροή που εξέδωσε η Προεδρία της Δημοκρατίας για τη συνάντηση που είχε νωρίς το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας με τον Κώστα Τασούλα στο προεδρικό Μέγαρο. Στην μακροσκελή διαρροή της προεδρίας υπάρχει αναλυτική περιγραφή της συνάντησης που διήρκεσε 1,5 ώρα και αποτυπώνεται το θετικό κλίμα της συνάντησης, το οποίο πιστοποιεί και η πλευρά Τσίπρα.

Ωστόσο δύο συγκεκριμένες αναφορές προκάλεσαν μεγάλη έκπληξη στην Αμαλίας. Κι αυτό διότι στο τέλος της διαρροής του ΠτΔ παρατίθενται πολιτικές εκτιμήσεις  για τη στάση του πρώην πρωθυπουργού ως προς την Συνταγματική Αναθεώρηση και για τα πολιτικά σχέδια του, όσον αφορά την ίδρυση του κόμματός του δηλαδή. Τα στοιχεία αυτά της διαρροής, ουσιαστικά διαψεύδονται από συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού.

Τι αναφέρει η διαρροή της προεδρίας:

«Ο Τσίπρας δεν φάνηκε να έχει κάποια αντίρρηση ως προς την ουσία του θέματος, ωστόσο όσοι έχουν συζητήσει μαζί του το θέμα αυτό λένε ότι δεν μοιάζει προς το παρόν διατεθειμένος να συμμετάσχει πιο ενεργά στο δημόσιο διάλογο για την αναθεώρηση, εφόσον δεν είναι βουλευτής και δεν έχει ακόμα ιδρύσει το κόμμα.

Και πότε θα ιδρύσει το κόμμα; Η εντύπωση που δίνει είναι ότι δεν βιάζεται.

Παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις και μοιάζει βέβαιος ότι θα βρει τη βέλτιστη χρονική στιγμή».

Σύμφωνα με συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού όμως «κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον ΠτΔ  και σχετικά με το ζήτημα της Συνταγματικής αναθεώρησης, το οποίο ετέθη, ο Αλ. Τσίπρας επέμεινε στη θέση που διατύπωσε στην ομιλία του Γιάννενα ότι δεν μπορεί ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα». Και ότι «δεν μπορεί να υπάρξει καμία συναίνεση με μια κυβερνητική πλειοψηφία που δεν σέβεται και δεν εφαρμόζει το Σύνταγμα, προκειμένου να αναζητηθούν συναινέσεις για την αναθεώρησή του».

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι «η συζήτηση που έγινε σε πολύ καλό κλίμα δεν επεκτάθηκε στο θέμα της ανασύνθεσης και επανίδρυσης της προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης». Κοινώς, διαψεύδεται και η αναφορά στα του κόμματος και το άνοιγμα χαρτιών εκ μέρους του πρώην πρωθυπουργού για το πότε σκοπεύει να παρουσιάσει το κόμμα του.

Διαβάστε επίσης:

Αλλαγές στη Νέα Αριστερά: Νέα εκπρόσωπος Τύπου η Πέτη Πέρκα, γραμματέας της ΚΟ ο Δημήτρης Τζανακόπουλος

Ζαχαριάδης: Αδιανόητο να δίνει συνέντευξη ο διοικητής της ΤτΕ στον μηχανισμό τρολ της ΝΔ, την «Ομάδα Αλήθειας»

Ανδρουλάκης: Η υπόθεση Παναγόπουλου είναι υπόθεση ΝΔ, εσείς κυβερνάτε εσείς ελέγχετε που πάνε τα χρήματα του ελληνικού λαού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
larisa-eksafanisi-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Λάρισα για την εξαφάνιση 14χρονου αγοριού – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

trump-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πιθανή συμφωνία με το Ιράν μέσα στον επόμενο μήνα – «Πολύ τραυματικές» οι συνέπειες σε περίπτωση αποτυχίας

georgiadis – konstantopoulou- xrisoxoidis- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ζωή δημοσίευσε μήνυμα στον Χρυσοχοΐδη μετά την σύγκρουση στη Βουλή – «Αστυνομικός ενημέρωσε τον Γεωργιάδη για τη μήνυση»

dimitris katsikaris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδρά το ΠΑΣΟΚ στη συνέντευξη Στουρνάρα στην Ομάδα Αλήθειας

violanta-ergostasio-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Από τον Ιούνιο του 2025 γνώριζαν ότι οι εγκαταστάσεις υγραερίου δεν ήταν ασφαλείς – Μηχανικός είχε κάνει αυτοψία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

barbeque_new (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τι γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη - Πώς καθιερώθηκε το έθιμο

gourouni
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Φουκουσίμα: Τα ραδιενεργά υβρίδια γουρουνιών και αγριόχοιρων και το γενετικό μυστικό τους

earth new
ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 22:37
larisa-eksafanisi-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Λάρισα για την εξαφάνιση 14χρονου αγοριού – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

trump-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πιθανή συμφωνία με το Ιράν μέσα στον επόμενο μήνα – «Πολύ τραυματικές» οι συνέπειες σε περίπτωση αποτυχίας

georgiadis – konstantopoulou- xrisoxoidis- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ζωή δημοσίευσε μήνυμα στον Χρυσοχοΐδη μετά την σύγκρουση στη Βουλή – «Αστυνομικός ενημέρωσε τον Γεωργιάδη για τη μήνυση»

1 / 3