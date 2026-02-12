Έκπληξη Αμαλίας για τη διαρροή Τασούλα μετά τη συνάντηση με Τσίπρα

Με έκπληξη είδαν στην Αμαλίας την διαρροή που εξέδωσε η Προεδρία της Δημοκρατίας για τη συνάντηση που είχε νωρίς το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας με τον Κώστα Τασούλα στο προεδρικό Μέγαρο. Στην μακροσκελή διαρροή της προεδρίας υπάρχει αναλυτική περιγραφή της συνάντησης που διήρκεσε 1,5 ώρα και αποτυπώνεται το θετικό κλίμα της συνάντησης, το οποίο πιστοποιεί και η πλευρά Τσίπρα.

Ωστόσο δύο συγκεκριμένες αναφορές προκάλεσαν μεγάλη έκπληξη στην Αμαλίας. Κι αυτό διότι στο τέλος της διαρροής του ΠτΔ παρατίθενται πολιτικές εκτιμήσεις για τη στάση του πρώην πρωθυπουργού ως προς την Συνταγματική Αναθεώρηση και για τα πολιτικά σχέδια του, όσον αφορά την ίδρυση του κόμματός του δηλαδή. Τα στοιχεία αυτά της διαρροής, ουσιαστικά διαψεύδονται από συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού.

Τι αναφέρει η διαρροή της προεδρίας:

«Ο Τσίπρας δεν φάνηκε να έχει κάποια αντίρρηση ως προς την ουσία του θέματος, ωστόσο όσοι έχουν συζητήσει μαζί του το θέμα αυτό λένε ότι δεν μοιάζει προς το παρόν διατεθειμένος να συμμετάσχει πιο ενεργά στο δημόσιο διάλογο για την αναθεώρηση, εφόσον δεν είναι βουλευτής και δεν έχει ακόμα ιδρύσει το κόμμα.

Και πότε θα ιδρύσει το κόμμα; Η εντύπωση που δίνει είναι ότι δεν βιάζεται.

Παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις και μοιάζει βέβαιος ότι θα βρει τη βέλτιστη χρονική στιγμή».

Σύμφωνα με συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού όμως «κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον ΠτΔ και σχετικά με το ζήτημα της Συνταγματικής αναθεώρησης, το οποίο ετέθη, ο Αλ. Τσίπρας επέμεινε στη θέση που διατύπωσε στην ομιλία του Γιάννενα ότι δεν μπορεί ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα». Και ότι «δεν μπορεί να υπάρξει καμία συναίνεση με μια κυβερνητική πλειοψηφία που δεν σέβεται και δεν εφαρμόζει το Σύνταγμα, προκειμένου να αναζητηθούν συναινέσεις για την αναθεώρησή του».

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι «η συζήτηση που έγινε σε πολύ καλό κλίμα δεν επεκτάθηκε στο θέμα της ανασύνθεσης και επανίδρυσης της προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης». Κοινώς, διαψεύδεται και η αναφορά στα του κόμματος και το άνοιγμα χαρτιών εκ μέρους του πρώην πρωθυπουργού για το πότε σκοπεύει να παρουσιάσει το κόμμα του.

