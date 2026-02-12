Ανδρουλάκης: Η υπόθεση Παναγόπουλου είναι υπόθεση ΝΔ, εσείς κυβερνάτε εσείς ελέγχετε που πάνε τα χρήματα του ελληνικού λαού

Επίθεση στη Νέα Δημοκρατία εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του αλλά και τη δευτερολογία του στη Βουλή με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου για την οποία είπε ότι είναι υπόθεση της ΝΔ, η οποία είναι αυτή που κυβερνάει τα τελευταία 7 χρόνια.

Ο κ. Ανδρουλάκης παραπέμποντας στις Εξεταστικές και ειρωνευόμενος τον Μητσοτάκη για το άρθρο 86, εγκάλεσε τον πρωθυπουργό ότι έχει μετατρέψει τη Βουλή σε πλυντήριο ευθυνών, κι επομένως δεν μπορεί να κάνει μαθήματα ηθικής στο ΠΑΣΟΚ.

Ειδικότερα, ανέφερε πως «διαχρονικά και αξιακά σεβόμαστε το τεκμήριο αθωότητας» και «αφήνουμε τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της» όμως «σε πολιτικό επίπεδο, έχουμε χρέος να στέλνουμε καθαρά μηνύματα στην κοινωνία. Κάτι που εμείς κάνουμε, ενώ εσείς δεν κάνετε ποτέ», γι’ αυτό «αναστείλαμε ακαριαία την κομματική ιδιότητα του κ. Παναγόπουλου, όπως έχουμε πράξει και σε οποιαδήποτε άλλη τέτοια περίπτωση».

«Εμείς για κάτι που είδε το φως της δημοσιότητας, πράξαμε το αυτονόητο ηθικά και πολιτικά, ακαριαία», είπε και πρόσθεσε «ενώ εσείς, σε αλλεπάλληλες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εργαλειοποιείτε το Σύνταγμα για να μη δει ποτέ τη δικαιοσύνη εμπλεκόμενος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας».

Πλυντήριο ευθυνών και … τσίρκο

«Κατά τα άλλα, μας κάνετε… μαθήματα ηθικής» είπε και ειρωνεύτηκε τον πρωθυπουργό: «Θέλετε, λέει, να αλλάξετε το άρθρο 86. Το… πίστευε βαθιά ο κ. Μητσοτάκης εδώ και είκοσι χρόνια». «Πόσο πολύ μπορεί να το πιστεύει, όταν το χρησιμοποιεί συνεχώς για να προστατεύσει εσάς, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, σε σκάνδαλα, τραγωδίες, βαθιά φαινόμενα διαφθοράς»; Αναρωτήθηκε. «Μετατρέψατε τη Βουλή σε πλυντήριο ευθυνών. Και όχι μόνο πλυντήριο ευθυνών, αλλά και τσίρκο. Στέλνοντας τους βουλευτές σας να κοιμηθούν από νωρίς, να ψηφίσουν επιστολικά, μην τυχόν και κανείς ακούσει τη συνείδησή του και πει “ναι, ας ερευνήσει και κάποιους από εμάς η δικαιοσύνη”».

«Ο πόλεμος πέφτει στο κενό» διεμήνυσε προσθέτοντας ότι στο εσωτερικό της ΝΔ δεν υπάρχει ενιαία στάση για το θέμα όταν «ο κ. Γεωργιάδης εξανίσταται στα τηλεοπτικά παράθυρα, με ρεσιτάλ θεατρινισμού, γιατί λέει αδίκως αναστείλαμε την κομματική ιδιότητα του κ. Παναγόπουλου», ενώ «ο κ. Κελέτσης δηλώνει ότι η αναστολή είναι υποκριτική».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξήγησε στη συνέχεια τη στάση του ΠΑΣΟΚ στο νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τονίζοντας πως το κόμμα του καταψηφίζει επί της αρχής, αλλά δίνει θετική ψήφο σε διατάξεις που ενσωματώνουν δικές του θέσεις που υπερασπίζονται εργασιακά δικαιώματα.

«Υπόθεση ΝΔ τα προγράμματα κατάρτισης, εσείς ελέγχετε που πάει το χρήμα»

«Στην τελευταία στροφή πριν τις εκλογές, εμφανίζετε ένα φιλεργατικό προσωπείο, δεν μπορείτε να εξαπατήσετε κανέναν», υποστήριξε και τάχθηκε υπέρ της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία καθώς και του καθορισμού του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους.

Παίρνοντας μετά τον λόγο η Νίκη Κεραμέως καταλόγισε υποκρισία στο ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλοντας πως υπερψηφίζει όλες τις θετικές διατάξεις, αλλά καταψηφίζει επί της αρχής.

Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απαντά στη δευτερολογία του: «τη μετενέργεια την έχουμε προτείνει, άρα προφανέστατα και θα την ψηφίσουμε. Θέλετε να ψηφίσουμε και επί της αρχής; Ψηφίστε την τροπολογία μας, για να έχουμε ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας, να ψηφίσουμε και επί της αρχής».

Κλείνοντας σημείωσε, απευθυνόμενος στην υπουργό, πως η «υπόθεση Παναγόπουλου», είναι «υπόθεση της Νέας Δημοκρατίας» καθώς «εσείς κυβερνάτε, εσείς υπογράφετε, εσείς προτείνετε τα νομοσχέδια, εσείς ελέγχετε πού πάνε τα χρήματα του ελληνικού λαού».

