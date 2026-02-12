Αλλαγές στη Νέα Αριστερά: Νέα εκπρόσωπος Τύπου η Πέτη Πέρκα, γραμματέας της ΚΟ ο Δημήτρης Τζανακόπουλος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αλλαγές στην εκπροσώπηση της Νέας Αριστεράς μετά το συνέδριο αποφασίστηκαν για καλύτερο συντονισμό δράσης.
Νέα Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς ορίστηκε η βουλευτής Φλώρινας Πέτη Πέρκα, ενώ γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αναλαμβάνει ο βουλευτής Α’ Αθήνας Δημήτρης Τζανακόπουλος.
«Η Νέα Αριστερά ανακοινώνει ότι νέα Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος αναλαμβάνει η Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα. Παράλληλα, τη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αναλαμβάνει ο Δημήτρης Τζανακόπουλος» όπως αναφέρει η ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα.
