12.02.2026 20:55

Αλλαγές στη Νέα Αριστερά: Νέα εκπρόσωπος Τύπου η Πέτη Πέρκα, γραμματέας της ΚΟ ο Δημήτρης Τζανακόπουλος

12.02.2026 20:55
perka-tzanakopoulos-iliopoulos-123

Αλλαγές στην εκπροσώπηση της Νέας Αριστεράς μετά το συνέδριο αποφασίστηκαν για καλύτερο συντονισμό δράσης.

Νέα Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς ορίστηκε η βουλευτής Φλώρινας Πέτη Πέρκα, ενώ γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αναλαμβάνει ο βουλευτής Α’ Αθήνας Δημήτρης Τζανακόπουλος.

«Η Νέα Αριστερά ανακοινώνει ότι νέα Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος αναλαμβάνει η Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα. Παράλληλα, τη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αναλαμβάνει ο Δημήτρης Τζανακόπουλος» όπως αναφέρει η ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα.

