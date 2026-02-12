Αλλαγές στη Νέα Αριστερά: Νέα εκπρόσωπος Τύπου η Πέτη Πέρκα, γραμματέας της ΚΟ ο Δημήτρης Τζανακόπουλος

Αλλαγές στην εκπροσώπηση της Νέας Αριστεράς μετά το συνέδριο αποφασίστηκαν για καλύτερο συντονισμό δράσης.

Νέα Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς ορίστηκε η βουλευτής Φλώρινας Πέτη Πέρκα, ενώ γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αναλαμβάνει ο βουλευτής Α’ Αθήνας Δημήτρης Τζανακόπουλος.

«Η Νέα Αριστερά ανακοινώνει ότι νέα Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος αναλαμβάνει η Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα. Παράλληλα, τη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αναλαμβάνει ο Δημήτρης Τζανακόπουλος» όπως αναφέρει η ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα.

