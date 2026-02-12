search
12.02.2026 20:43

Ζαχαριάδης: Αδιανόητο να δίνει συνέντευξη ο διοικητής της ΤτΕ στον μηχανισμό τρολ της ΝΔ, την «Ομάδα Αλήθειας»

12.02.2026 20:43
zaxariadis_kosta19

«Αδιανόητο» χαρακτηρίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Ζαχαριάδης, το γεγονός ότι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, παραχώρησε συνέντευξη στην «Ομάδα Αλήθειας».

Όπως τονίζει, «ανεξαρτήτως αν κάποιος συμφωνεί με τις απόψεις του κ. Γ. Στουρνάρα, την πολιτική του διαδρομή, τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του ως διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, είναι αδιανόητο να δίνει συνέντευξη στον σκληρό προπαγανδιστικό μηχανισμό τρολ της Νέας Δημοκρατίας, την περίφημη “Ομάδα Αλήθειας“».

«Δεν σέβεται λίγο το θεσμικό του ρόλο;»

Ο κ. Ζαχαριάδης τονίζει πως «αυτά είναι αδιανόητα για ευρωπαϊκή χώρα, αυτά δεν συμβαίνουν ούτε στον τρίτο κόσμο» και αναρωτιέται για τον Γιάννη Σουρνάρα: «Δεν σέβεται λίγο το θεσμικό του ρόλο;».

Ενώ προσθέτει πως «η χώρα έχει μπει σε έναν απερίγραπτο θεσμικό εκφυλισμό. Ιδίως ο διοικητής της ΤτΕ θα έπρεπε να είναι διπλά προσεκτικός, διότι η “Ομάδα Αλήθειας” συνδέεται με την αμαρτωλή Blue Skies».

«Με ποια αξιοπιστία θα αντιμετωπίσει κάποιος πλέον τον κ. Στουρνάρα όταν αυτός δίνει συνέντευξη στον παράνομα χρηματοδοτούμενο βραχίονα προπαγάνδας της ΝΔ, η οποία χρωστάει πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ δανεικά και αγύριστα στις τράπεζες;», σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Και καταλήγει πως «η χώρα πρέπει να αναταχθεί και να ανασυγκροτηθεί σε όλα τα επίπεδα. Δεν αξίζει στον ελληνικό λαό τέτοια παρακμή», προσθέτοντας πως «για το περιεχόμενο της συνέντευξης θα επανέλθουμε! Υπάρχουν τόσα σοβαρά και αξιόπιστα μέσα… Γιατί διάλεξε την “Ομάδα Αλήθειας”;».

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

