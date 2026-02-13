Νομοσχέδιο για τις ΣΣΕ: Κόντρα Λαζαρίδη-Μάντζου για τον Παναγόπουλο – «ΠΑΣΟΚάρα είναι» – «ΠΑΣΟΚάρες και οι υπουργοί που διαχειρίστηκαν τα προγράμματα κατάρτισης;»

Με φόντο τις αντεγκλήσεις μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης συνεχίζεται σήμερα η συζήτηση για το νομοσχέδιο Κεραμέως για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, το οποίο ψηφίζεται το απόγευμα (στις 5μ.μ) με ονομαστική ψηφοφορία, ύστερα από αίτημα του ΚΚΕ.

Κατά τη χθεσινή πρώτη μέρα συζήτησης η ένταση χτύπησε κόκκινο στην Ολομέλεια με πρωταγωνίστρια την Ζωή Κωνσταντοπούλου, ωστόσο σήμερα το πρωί στην τοποθέτησή του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης επέλεξε να απαντήσει στην χθεσινή αναφορά Ανδρουλάκη πως η «υπόθεση Παναγόπουλου» είναι «υπόθεση ΝΔ», υπό τη έννοια ότι αυτή βρίσκεται στην διακυβέρνηση της χώρας τα τελευταία 7 χρόνια και ελέγχει τη ροή του δημόσιου χρήματος.

«Πασοκάρα είναι ο Παναγόπουλος», απάντησε λοιπόν σήμερα ο Μακάριος Λαζαρίδης προσθέτοντας πως ήταν «επί σειρά ετών μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, στενός συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, του Κώστα Σημίτη, του Γιώργου Παπανδρέου». Και συνέχισε, «άρα αυτή την προσπάθεια την οποία καταβάλετε να μας πείσετε ότι λίγο πολύ ο Παναγόπουλος είναι Νέα Δημοκρατία, όπως το κάνατε και με την κυρία Καϊλή, που τότε λέγατε ότι ετοιμαζότανε να έρθει στη ΝΔ, αυτά ο ελληνικός λαός δεν τα ξεχνάει. (…) Είστε απολογούμενοι, εσείς, ως ΠΑΣΟΚ».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ αναφέρθηκε όμως και σε δύο ακόμη αναφορές του Ανδρουλάκη, ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταψηφίσει επί της αρχής αλλά θα ψηφίσει άρθρα που ενσωματώνουν δικές του θέσεις, αλλά και στον χαρακτηρισμό της ΝΔ ως «τσίρκο».

Λαζαρίδης: «Τσίρκο και συμμορία είναι το ΠΑΣΟΚ, όχι η ΝΔ»

«Η άρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν εξηγείται από τα δεδομένα» είπε, και διερωτήθηκε «ποιον ακριβώς εξυπηρετείτε όταν καταψηφίζετε μια συμφωνία που υπογράφουν όλοι οι κοινωνικοί εταίροι; Σίγουρα όχι τους εργαζόμενους, ότι τις ΜμΕ και σίγουρα όχι τον κοινωνικό διάλογο».

Επιπλέον κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι «έπεσε χαμηλά» με τους χαρακτηρισμούς κατά ΝΔ: «Τσίρκο είναι ένα κόμμα που δεν ξέρει πως θα επιλεγούν οι σύνεδροί του. Μίλησε για εσωτερικές συμμορίες στη ΝΔ. Θα έπρεπε να ντρέπεται, το ΠΑΣΟΚ είναι συμμορία, δεν θα ξεχάσουμε τα σκάνδαλα, τα εξοπλιστικά, τον Κοσκωτά, τον Μαντέλη, το καλαμπόκι. Μιλάμε για θράσος!».

Μάντζος: «ΠΑΣΟΚάρες και οι υπουργοί που διαχειρίστηκαν τα προγράμματα κατάρτισης;»

Το λόγο για να απαντήσει πήρε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος τόνισε πως ουδείς αμφισβήτησε πως ο Γιάννης Παναγόπουλος υπήρξε μέχρι πρότινος ενεργό μέλος του κόμματός του, ωστόσο η κομματική του ιδιότητα ανεστάλη ακαριαία. «ΠΑΣΟΚάρες είναι και αυτοί που έλεγχαν τη ροή χρήματος; Οι υπουργοί που διαχειρίστηκαν τα προγράμματα κατάρτισης που ερευνώνται; ΠΑΣΟΚΑΡΑ είναι ο κ. Βρούτσης, ο κ. Γεωργιάδης, η κ. Κεραμέως; Το ΠΑΣΟΚ κυβερνά αυτή τη χώρα; Δεν πρόλαβα να συγχαρώ τον συνάδελφο μου Παύλο Χρηστίδη ότι κυβερνάμε τη χώρα…», σχολίασε ειρωνικά ο Δημήτρης Μάντζος.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης επανερχόμενος κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ πως χρησιμοποιεί α λα καρτ τη Δικαιοσύνη.

«Η βελόνα θα μείνει κολλημένη»

«Κύριε Μάντζο, κατηγορείτε για κάτι τους κυρίους Βρούτση και Γεωργιάδη και την κυρία Κεραμέως; Μόνο αυτή η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει προγράμματα; Πάτε να το χρεώσετε στη ΝΔ!». Σχολίασε επιπλέον πως η περιβόητη… βελόνα θα μείνει κολλημένη, κάτι που όπως είπε, θα σημάνει τον «πολιτικό θάνατο» του ΠΑΣΟΚ.

Επίθεση στη Χαριλάου Τρικούπη για την καταψήφιση του νομοσχεδίου εξαπέλυσε και ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, σχολιάζοντας πως «σας διέλυσαν πολιτικά οι κοινωνικοί εταίροι», επικαλούμενος και τη θετική στάση του προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργου Καββαθά.

«Πώς το καταφέρατε κύριοι του ΠΑΣΟΚ, να τα βάλετε με όλη την αγορά, δεν έχει ξαναγίνει. Συγχαρητήρια. Βρεθήκατε σε πολιτικό βέρτιγκο, γιατί δεν περιμένατε ότι με αυτή την υπουργό θα κάναμε την εθνική κοινωνική συμφωνία», υποστήριξε. Για την δε υπόθεση Παναγόπουλου είπε: «Ο έλεγχος προφανώς και θα είναι εκτεταμένος, αλλά από πού προκύπτει εμπλοκή της κυβέρνησης; Επί των ημερών μας γίνεται ο έλεγχος. Αν υπάρχει παρατυπία, που ήταν διαπαραταξιακή η έγκριση όπως μας ενημέρωσε ο κ. Παναγόπουλος, θα το δουν οι ελεγκτικές αρχές».

Διαβάστε επίσης:

Επιμένει η Καρυστιανού για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογαν: Εθνική διπλωματική ήττα

Διπλή επίθεση Μαρινάκη σε Ζωή και Τσίπρα: «Είναι ένας κακός άνθρωπος» – Να απαντήσει για Στουρνάρα

ΠΑΣΟΚ: Στα «κόκκινα» η συνεδρίαση της ΚΟΕΣ – Σύγκρουση για την εκλογή συνέδρων