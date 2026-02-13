Γαβρήλος για ΣΣΕ: Καταγγέλλει την Κεραμέως ότι άλλο κείμενο παρουσίασε στην διαβούλευση, άλλο έφερε προς ψήφιση

Με δήλωσή του στο περιστύλιο της Βουλής ο τομεάρχης εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρήλος καταγγέλλει την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως ότι σε σχέση με την επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων, άλλο κείμενο παρουσίασε στη διαβούλευση και άλλο έφερε στην Ολομέλεια προς ψήφιση.

Σύμφωνα με τον ίδιο το κείμενο που έχει κατατεθεί προς ψήφιση περιλαμβάνει τρεις – τέσσερις «κόφτες» ως εκ τούτου διερωτάται αν γνωρίζουν αυτή την προσθήκη η κοινωνικοί εταίροι.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Καταγγέλλουμε την Υπουργό Εργασίας διότι, ενώ ισχυρίζεται ότι έφερε στη Βουλή μια Συμφωνία των κοινωνικών εταίρων για την επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων, άλλο κείμενο είχε καταθέσει στην διαβούλευση και άλλο κείμενο μας έφερε για να ψηφίσουμε σήμερα!

Γνωρίζουν οι κοινωνικοί εταίροι ότι μπήκαν τρεις-τέσσερις κόφτες (ως προαπαιτούμενα για να επεκτείνονται οι συλλογικές συμβάσεις) που αφορούν στον πληθωρισμό, την ακρίβεια, τις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών, κάτι που δεν ίσχυε στο προηγούμενο πλαίσιο;».

