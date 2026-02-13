Νίκος Ανδρουλάκης: «Οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει» – Τι είπε για τον αλγόριθμο του συνεδρίου

Εξηγήσεις για τον τρόπο εκλογής των συνέδρων, – τον περίφημο αλγόριθμο – απέναντι στις ενστάσεις όλων των πλευρών στο ΠΑΣΟΚ, επιχείρησε να δώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας το μεσημέρι της Παρασκευής στη γραμματεία της οργανωτικής επιτροπής.

Με επιλεκτικά παραδείγματα και χωρίς καμία εμβάθυνση των λόγων ή ανάλυση των στοιχείων, προσπάθησε να στοιχειοθετήσει γιατί περιοχές των αστικών κέντρων θα υποεκπροσωπηθούν.

Ο πρόεδρος του Κινήματος, επέμεινε στη σύνδεση της αντιπροσώπευσης των οργανώσεων με βάση τα αποτελέσματα στις ευρωεκλογές και όχι με βάση το μητρώο, επικαλούμενος δύο παραδείγματα με δήμους της Αττικής στους οποίους οι εγγεγραμμένοι στους κομματικούς καταλόγους είναι περισσότεροι από εκείνους που πήγαν στις εθνικές κάλπες.

Όπως είπε στα «Βριλήσσια πήραμε 1.300 ψήφους, 1.179, 1.097 σε τρεις εθνικές εκλογές, με ψηφίσαντες 1.771 στα εσωκομματικά. Πολύ περισσότεροι.

Στη Φιλοθέη πήραμε στις εθνικές κάλπες 861 ψήφους και 855. Στις εσωκομματικές 1.600».

Τους έφερε σε αντιδιαστολή με την Καλλιθέα, όπου «ψήφισαν ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του Μαίου του 2023, 3.500, στις δεύτερες του 2023, 3.100 και στις ευρωεκλογές 3.100. Και στις εσωκομματικές ψήφισαν 1.699. Δηλαδή, στην Καλλιθέα στην εθνική κάλπη ψήφισαν ΠΑΣΟΚ διπλάσιοι από αυτούς που ψήφισαν στις εσωτερικές εκλογές».

Όπως είπε «η κατανομή που προτείνω βάσει των ψήφων, δεν είναι αλγόριθμος. Είναι η αναλογία που στήριξε η κοινωνία το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει κανένας αλγόριθμος και όποιος το έθεσε στον δημόσιο διάλογο δεν βοηθάει την παράταξη. Δεν είναι αλγόριθμος πώς ψήφισε ο ελληνικός λαός. Είναι η βούλησή του. Και γιατί το πρότεινα; Θέλω να τα ακούσετε τα στοιχεία. Δεν υπάρχει πρόβλημα μεταξύ περιφέρειας και Αθήνας. Το πρόβλημα είναι μεταξύ της ίδιας της Αθήνας» και πρόσθεσε «κάνουμε έναν δίκαιο κανόνα, να τον βάλουμε και στο καταστατικό μας, ώστε να καταλάβουν κάποιοι ότι η κατανομή από εδώ και πέρα στους συνέδρους θα γίνεται βάσει της ετυμηγορίας του ελληνικού λαού για να μην έχουμε αυτά τα παραδείγματα. Που δεν είναι για να ευνοήσουν την περιφέρεια. Είναι γιατί υπάρχουν δήμοι που θα αδικηθούν κατάφωρα στο ίδιο το λεκανοπέδιο».

Έτσι απέρριψε την ένσταση ότι με τον τρόπο που προτείνει την εκλογή συνέδρων ευνοείται η Κρήτη.

«Το Ηράκλειο έχει παραπάνω συνέδρους από την Α’ Αθήνας και με πρόεδρο τον Βαγγέλη Βενιζέλο και με πρόεδρο τη Φώφη Γεννηματά και στο προηγούμενο συνέδριο. Υπάρχει κάτι χειρότερο, όμως. Με τον τρόπο που προτείνουμε σήμερα την κατανομή, το Ηράκλειο σε σχέση με το προηγούμενο συνέδριο χάνει 40 με 50 συνέδρους. Άρα, όχι μόνο δεν ευνοείται, αλλά χάνει! Γιατί, λοιπόν, όλα αυτά τα υπονοούμενα;» αναρωτήθηκε.

Μήνυμα για τις αμφισβητήσεις

Ο κ. Ανδρουλάκης θέλησε να στείλει μήνυμα και για τις αμφισβητήσεις που δέχεται εξαιτίας των εξαιρετικά χαμηλών δημοσκοπικών πτήσεων και της εμφανούς αδυναμίας του ΠΑΣΟΚ να εισπράξει από την κυβερνητική φθορά.

Με τη συνήθη πρακτική σε αυτές τις περιπτώσεις έφερε στο προσκήνιο της θεωρία των εσωκομματικών εχθρών: «Πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει. Μπροστά μας δεν έχουμε εσωκομματικές εκλογές. Έχουμε εθνικές εκλογές. Και ο λαός θέλει από εμάς στις εθνικές εκλογές να κλείσει το κεφάλαιο “κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας”.

Το λέω αυτό γιατί έχω χρέος να απαντήσω σε δυο πράγματα, τα οποία δημιουργούν τη μία αμφιβολίες, την άλλη δεύτερες σκέψεις. Εδώ θα υπάρχουν καθαρά λόγια. Και όταν συνεδριάζουν τα όργανα θα τα σέβεστε. Και τα συνέδρια θα τα σέβεστε» είπε.

Και απέρριψε τις αιτιάσεις για τη μη συλλογική λειτουργία:

«Ακούω να λέγεται «μα, συνεδριάζουν τα όργανα;». Έχουν γίνει εκατοντάδες συνεδριάσεις σε όλη την Ελλάδα. Προσυνεδριακός διάλογος σε πρωτοφανή έκταση. Έχει ξαναγίνει συνέδριο με δέκα περιφερειακά συνέδρια; Να συνεδριάζει και η Γραμματεία πιο συχνά. Το δέχομαι. Αλλά σεβασμός στη συνεδρίαση, δεν σημαίνει πριν τη συνεδρίαση όλα τα media να έχουν τα κείμενα των ανακοινώσεών σας. Αυτός είναι μη σεβασμός στα όργανα».

