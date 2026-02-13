search
13.02.2026
13.02.2026

Βασίλης Σπανάκης: «Πάνω από 40 εκατ. ευρώ στους Δήμους για τις καταστροφές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα»

13.02.2026 16:20
vasilis spanakis 88- new

Το Υπουργείο Εσωτερικών θα ενισχύσει τους Δήμους που έχουν πληγεί από τα τελευταία ακραία καιρικά φαινόμενα με ποσό που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 8 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν σε Δήμους των Νοτίων Προαστίων, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης.

Ειδικότερα, για τον Δήμο Γλυφάδας  θα διατεθούν 2,5 εκατομμύρια ευρώ, για τον Δήμο Αγίου Δημητρίου 2 εκατομμύρια ευρώ, για τον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης 2 εκατομμύρια ευρώ και για τον Δήμο Αλίμου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

