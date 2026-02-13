Βασίλης Σπανάκης: «Πάνω από 40 εκατ. ευρώ στους Δήμους για τις καταστροφές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα»

Το Υπουργείο Εσωτερικών θα ενισχύσει τους Δήμους που έχουν πληγεί από τα τελευταία ακραία καιρικά φαινόμενα με ποσό που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 8 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν σε Δήμους των Νοτίων Προαστίων, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης.

Ειδικότερα, για τον Δήμο Γλυφάδας θα διατεθούν 2,5 εκατομμύρια ευρώ, για τον Δήμο Αγίου Δημητρίου 2 εκατομμύρια ευρώ, για τον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης 2 εκατομμύρια ευρώ και για τον Δήμο Αλίμου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

