Αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές της κακοκαιρίας στην Αττική: Το χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αυτοψίες και οι διαδικασίες καταγραφής ζημιών στις περιοχές της Αττικής που επλήγησαν από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας, με την κυβέρνηση να θέτει ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα για την αποκατάσταση και τις αποζημιώσεις των πληγέντων.

Τις πληγείσες περιοχές επισκέφθηκε σήμερα ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος.

Αυτοψίες σε πληγείσες περιοχές

Ο υφυπουργός μετέβη στους Δήμους Γλυφάδας και Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη αυτοψίες από κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ).

Τα κλιμάκια καταγράφουν τις ζημιές σε κατοικίες, ενώ οι πολίτες ενημερώνονται για τα επόμενα βήματα που οδηγούν στην αποκατάσταση και στην καταβολή αποζημιώσεων.

Έκτακτη σύσκεψη και «σφιχτό» χρονοδιάγραμμα

Σε έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Βούλας – Βάρης – Βουλιαγμένης, με τη συμμετοχή δημάρχων (Γλυφάδας, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Κρωπίου, Μαραθώνος) και εκπροσώπων της Περιφέρειας, τέθηκε αυστηρό χρονοδιάγραμμα τριών ημερών για την ολοκλήρωση όλων των αυτοψιών.

Όπως επισημάνθηκε, τα κλιμάκια της ΔΑΕΦΚ βρίσκονται ήδη στους δήμους και αναμένουν από τις δημοτικές αρχές να υποδείξουν τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές.

Φάκελοι πληγέντων και αποζημιώσεις

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε ότι έως την επόμενη Δευτέρα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση των φακέλων των πληγέντων και να έχει ξεκινήσει η αποστολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου.

Οι δήμοι καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τους δημότες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως τα έντυπα Ε1 και Ε9, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το δελτίο αυτοψίας. Στόχος είναι να ξεκινήσει έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας η διαδικασία αποζημίωσης για οικοσκευή και βασικές βιοτικές ανάγκες.

Τα ποσά των αποζημιώσεων

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών ορίζεται στα 600 ευρώ, ενώ οι αποζημιώσεις για οικοσκευές θα κυμαίνονται από 2.000 έως και 6.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς.

Σε επόμενο στάδιο θα ακολουθήσει η αποζημίωση των επιχειρήσεων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, ενώ οι διαδικασίες αυτές αποτελούν προϋπόθεση για την επίσημη οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών.

Σοβαρά προβλήματα σε παραλιακές και αστικές περιοχές

Ιδιαίτερα προβλήματα καταγράφονται στο παραλιακό μέτωπο του Καλάμου – Ωρωπού, όπου σημειώθηκαν καθιζήσεις εδάφους, αλλά και στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, που εξακολουθεί να δοκιμάζεται. Σε αρκετές περιπτώσεις, σπίτια κρίθηκαν μη κατοικήσιμα, με κατοίκους να αναγκάζονται να τα εγκαταλείψουν.

Στην Άνω Γλυφάδα, τη Βάρη, τον Άγιο Δημήτριο και το παραλιακό μέτωπο του Καλάμου εντοπίζονται οι μεγαλύτερες καταστροφές, ενώ τα συνεργεία εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση υποδομών και την άρση των συνεπειών της θεομηνίας.

Διαβάστε επίσης:

Εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη 13χρονη που είχε εξαφανιστεί από τις 16/1 – Τρεις συλλήψεις

Συγκλονίζει ο πατέρας της 56χρονης που έχασε τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα: «Θα την ντύσουμε νύφη, γιατί ήταν ένας άγγελος»

Γρίπη: Σε βαριά κατάσταση το 6χρονο κορίτσι που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Αγία Σοφία – Βελτιώνεται η υγεία του 3χρονου