Εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη 13χρονη που είχε εξαφανιστεί από τις 16/1 – Τρεις συλλήψεις

Στον εντοπισμό 13χρονης, που είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στις 16 Ιανουαρίου, προχώρησαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ανήλικη είχε φύγει οικειοθελώς από την οικία της, και τις τελευταίες ημέρες φαίνεται πως διέμενε σε διαμερίσματα στην Καλλιθέα και την Κυψέλη, χωρίς να έχει επικοινωνήσει με την οικογένειά της.

Το απόγευμα της Τετάρτης, 21/1, αστυνομικοί, κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας από τη μητέρα της ανήλικης, εντόπισαν τη 13χρονη σε διαμέρισμα στην περιοχή της Κυψέλης, και στη συνέχεια την παρέδωσαν στην οικογένειά της.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 16, 18 και 20 ετών, οι οποίοι δεν ενημέρωσαν τις Αρχές για την παρουσία της ανήλικης, ως όφειλαν.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για αρπαγή ανηλίκου από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Συγκλονίζει ο πατέρας της 56χρονης που έχασε τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα: «Θα την ντύσουμε νύφη, γιατί ήταν ένας άγγελος»

Γρίπη: Σε βαριά κατάσταση το 6χρονο κορίτσι που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Αγία Σοφία – Βελτιώνεται η υγεία του 3χρονου

Όλγα Κεφαλογιάννη: Ψήφισα τη ρύθμιση για τη γονική μέριμνα μαζί με 179 βουλευτές, έκανα χρήση της για το συμφέρον των παιδιών μου»