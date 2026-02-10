Εθνικό απολυτήριο: Ως το Νοέμβριο ο διάλογος με τα κόμματα στην Επιτροπή – Ζαχαράκη: Δεν ερχόμαστε με προειλημμένες αποφάσεις

Τους βασικούς άξονες της κυβερνητικής πρωτοβουλίας για το «εθνικό απολυτήριο» και τον σχετικό διάλογο με τα κόμματα παρουσίασε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, όπου ξεκινά η συζήτηση και σύμφωνα με την ίδια θα διαρκέσει ως τον Νοέμβριο.

Σημείωσε μάλιστα πως «δεν είναι λάθος η πολιτική στιγμή» που ξεκινά αυτός διάλογος και εξέφρασε την προσδοκία, στο τέλος αυτής της 9μηνης συζήτησης, στα τέλη Νοεμβρίου, να έχει διαμορφωθεί ένα κείμενο προς νομοθέτηση, και να προκύψουν συναινέσεις: Στόχος είναι, στο τέλος αυτής της διαδικασίας, να φτάσουμε σε μια νομοθετική πρωτοβουλία που θα μπορούσε ιδανικά να στηριχθεί από περισσότερα του ενός κόμματα.

Άλλωστε η ίδια ανέφερε πως η κυβέρνηση δεν θα αιφνιδιάσει, και τόνισε αρκετές φορές πως «δεν ερχόμαστε με προειλημμένες αποφάσεις».

Πρόεδρος της Επιτροπής τίθεται ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς Μιχάλης Σφακιανάκης.

Η Σοφία Ζαχαράκη, σημείωσε πως η συζήτηση αφορά την αρχιτεκτονική του Νέου Λυκείου, το Εθνικό Απολυτήριο και τελικά το «πώς μια χώρα πιστοποιεί τις γνώσεις των παιδιών της στο τέλος της σχολικής τους διαδρομής».

Τόνισε πως ο διάλογος «δεν έχει προαποφασισμένες λύσεις» και τετελεσμένα, έχει όμως «μια σαφή κατεύθυνση: ένα Λύκειο με ουσία, ένα απολυτήριο με αξιοπιστία, ένα σύστημα πιο δίκαιο για τους μαθητές και τις μαθήτριες και τις οικογένειες. Σας καλώ όλες και όλους να συμμετάσχετε σε αυτή τη διαδικασία με ευθύνη και πνεύμα συνεννόησης». Είπε ακόμα πως δεν ξεκινά από μηδενική βάση, αλλά πατάει σε έναν πυρήνα θέσεων στον οποίο, όπως είπε, τα κόμματα συγκλίνουν διαχρονικά:

· στην ανάγκη ενός αξιόπιστου και διεθνώς αναγνωρισμένου εθνικού απολυτηρίου,

· στη μείωση της εξεταστικής πίεσης και της ανάγκης για φροντιστηριακή υποστήριξη,

· στην ενίσχυση του παιδαγωγικού ρόλου του Λυκείου,

· και στη θεσμική συνέχεια, χωρίς μπρος–πίσω.

Παίρνοντας ως κοινή παραδοχή το ότι η εκπαιδευτική διαδικασία στο Λύκειο είναι υποβαθμισμένη καθώς αυτό αποτελεί σε μεγάλο βαθμό προθάλαμο εξετάσεων, η υπουργός έθεσε τα εξής ζητήματα προς συζήτηση:

Πρώτον: Η αξιολόγηση της επίδοσης δεν πρέπει να κρίνεται σε μία ημέρα, επομένως «η συμμετοχή κάθε τάξης στον τελικό βαθμό και η στάθμιση της Β΄ και της Γ΄ Λυκείου είναι ζητήματα του διαλόγου».

Δεύτερον: μικτό σύστημα αξιολόγησης. Όπως είπε, η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι τα πιο αξιόπιστα συστήματα δεν στηρίζονται σε μία εξέταση, αλλά συνδυάζουν εθνικές εξετάσεις και σχολική επίδοση. Άφησε ανοιχτό για τον διάλογο το ποια θα είναι η αναλογία και με ποιες δικλίδες αξιοπιστίας διευκρινίζοντας πως «δεν μιλάμε για πολλαπλασιασμό εξετάσεων, αλλά για πιο δίκαιη αποτύπωση της συνολικής προσπάθειας».

Τρίτον: κοινά θέματα και εθνικό σώμα βαθμολογητών. Έκανε λόγο για ενίσχυση της Τράπεζας Θεμάτων, συγκρότηση ενός σώματος βαθμολογητών και διαμόρφωση ενός ενιαίου εθνικού πλαισίου εξετάσεων.

Τέταρτον: λιγότερη ύλη, ουσιαστικότερη γνώση, δηλαδή όχι περισσότερα μαθήματα στη Γ΄ Λυκείου, και λιγότερη ύλη ώστε να υπάρχει χώρος για πιο ουσιαστική γνώση.

Αντιπολίτευση: «Όχι» στον βωμό των εκλογών

Πάντως, παρά την αποστροφή Ζαχαράκη πως «δεν είναι πολιτικά λάθος στιγμή», οι εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης εξέφρασαν ανοιχτά την καχυποψία τους για το ότι ο διάλογος ανοίγει σε μια συγκυρία προεκλογική.

«Ναι» στο διάλογο είπε εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ο Στέφανος Παραστατίδης, τονίζοντας πως ξεκίνησε με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ «ως θεσμική ανάγκη και όχι επικοινωνία». Αφήνοντας αιχμές κατά τις κυβέρνησης ανέφερε πως η χρονική στιγμή «δεν είναι σύμμαχος αυτής της διαδικασίας και δεν πρέπει να γίνονται όλα στο βωμό των εκλογών». Μάλιστα πρόσθεσε πως υπάρχει μια κεντρική στρατηγική της ΝΔ να τα εντάξει όλα σε έναν επικοινωνιακό σχεδιασμό: συνταγματική αναθεώρηση, διακομματική για αγροτικό, την ψήφο των Αποδήμων, τις Ανεξάρτητες Αρχές και βεβαίως και το Εθνικό απολυτήριο». «Για να υπάρξει συναίνεση πρέπει να υπάρξει αξιοπιστία και εμπιστοσύνη» σημείωσε.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Διονύσης Καλαματιανός, τόνισε πως θα πρέπει να καταθέσει η κυβέρνηση το σχέδιό της, προκειμένου τα κόμματα να τοποθετηθούν. «Από όσα έχουμε διαβάσει, το σχέδιο δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη της πραγματικής μεταρρύθμισης που έχει ανάγκη η χώρα» είπε και ανέφερε πως δεν πρέπει να μετατραπεί σε συνεχές εξεταστικό κέντρο το Λύκειο. Προειδοποίησε πως θα υπάρξει διεύρυνση των ανισοτήτων αν δε λυθούν πρακτικά προβλήματα στα σχολεία, για παράδειγμα με τα κενά στα σχολεία, με τις υποδομές κ.λπ. Κατά της τράπεζας θεμάτων τάχθηκε από πλευράς ΚΚΕ ο βουλευτής Γιάννης Δελλής, την χαρακτήρισε «ταξικό εμπόδιο» για τα παιδιά των «λαϊκών οικογενειών». Διεμήνυσε δε πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να έχει τη συναίνεση του ΚΚΕ. «Ο κόσμος μπούχτισε από τους εθνικούς διαλόγους».

