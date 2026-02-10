search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 17:37
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

10.02.2026 16:30

ΥΠΕΞ σε Λαβρόφ: Θέλουμε την αποκατάσταση των σχέσεων με τη Ρωσία, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες

Στις πρόσφατες δηλώσεις του Ρώσου ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ περί διακοπής με ευθύνη της Ελλάδας συνεργασίας δεκαετιών με τη Ρωσία απάντησε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν μπορούσε να μην ταχθεί υπέρ του αμυνόμενου στην Ουκρανία.

Όπως είπε η κ. Ζωχιού, οι δηλώσεις Λαβρόφ «δεν είναι κάτι νέο, ούτε μια δήλωση που μας αιφνιδιάζει». Παράλληλα σημείωσε ότι είναι στάση αρχής της Ελλάδας το απαραβίαστο των συνόρων, σημειώνοντας ότι «οι σχέσεις με τη Ρωσία ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο μέχρι το 2022».

«Βεβαίως και λαμβάνουμε υπόψη μας τι ειπώθηκε από τον Ρώσο ΥΠΕΞ», επεσήμανε. «Εμείς ως Ελλάδα επιδιώκουμε τη διατήρηση καλών σχέσεων με τη Ρωσία και επιθυμούμε στο μέλλον, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, να αποκατασταθούν οι σχέσεις», πρόσθεσε.

Δριμύ κατηγορώ Λαβρόφ: « Η Ελλάδα διέκοψε συνεργασία δεκαετιών με τη Ρωσία»

Είχε προηγηθεί η δήλωση του ο Ρώσου ΥΠΕΞ την προηγούμενη εβδομάδα ότι με την έναρξη της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» η Ελλάδα διέκοψε τη συνεργασία με τη Ρωσία, η οποία, όπως είπε, είχε οικοδομηθεί επί πολλές δεκαετίες.

Τόνισε ότι διαλύθηκε ένα ευρύ φάσμα της ρωσοελληνικής συνεργασίας, που εκτεινόταν από την πολιτική και την οικονομία έως τον πολιτισμό και τα ανθρωπιστικά ζητήματα, προσθέτοντας ότι, σχεδόν τέσσερα χρόνια αργότερα, δεν έχει καταγραφεί καμία μεταβολή στη στάση της επίσημης Αθήνας απέναντι στη Μόσχα.

