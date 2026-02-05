Επίθεση Λαβρόφ στην Αθήνα: «Η Ελλάδα διέκοψε συνεργασία δεκαετιών με τη Ρωσία – Υιοθετεί αβάσιμες αντιρωσικές κατηγορίες»

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση δημοσιογράφου, για δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην οποία ανέφερε πως «βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου με τη Ρωσία».

Ο Λαβρόφ και το υπ. Εξωτερικών, σε δήλωση που δημοσιεύει στα ελληνικά η ρωσική πρεσβεία στην Ελλάδα, κάνει επίθεση κατά της Αθήνας λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «με την έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης (σ.σ. στην Ουκρανία) η Ελλάδα διέκοψε τη συνεργασία της με τη Ρωσία, η οποία είχε οικοδομηθεί κατά τη διάρκεια πολλών δεκαετιών. Διαλύθηκε ένα ολόκληρο φάσμα της ρωσο-ελληνικής συνεργασίας, από την πολιτική και την οικονομία έως τον πολιτισμό και τα ανθρωπιστικά ζητήματα».

Προσθέτουν πως από την μεριά της Αθήνας «συνεχίζουμε να ακούμε τις επιθετικές αντιρωσικές δηλώσεις και αβάσιμες ρωσοφοβικές κατηγορίες εναντίον μας», ενώ τονίζεται ότι «η Ρωσία δεν θα επέτρεπε ποτέ κάτι παρόμοιο εις βάρος της Ελλάδας».

Στην απάντησή του ο Σεργκέι Λαβρόφ μιλά για «νεοφιλελεύθερο ολοκληρωτισμό που βασιλεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και έκανε αναφορά στον ελληνικό πληθυσμό που ζει σε ρωσικά εδάφη λέγοντας: «Όμως η Αθήνα δεν τους σκέφτηκε. Δεν έλαβε υπόψη ότι εκεί ζουν τα αδέρφια τους που διατηρούν σχέσεις με την Ελλάδα, έχουν συγγενείς εκεί, και ότι οι ενέργειες της Αθήνας τους προκαλούν έναν κολοσσιαίο αριθμό όχι μόνο προβλημάτων, αλλά και άμεσων απειλών για τη ζωή και την υγεία τους».

Η ανάρτηση της ρωσικής πρεσβείας στην Αθήνα με τις δηλώσεις Λαβρόφ:

