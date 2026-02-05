Το ΕΛΚ θέλει να δημιουργήσει μηχανισμό εξουσίας στην ΕΕ – Κεντρικός έλεγχος, άμυνα και… ψαλίδι στο Green Deal

Για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα, οι Ευρωπαίοι συντηρητικοί δίνουν ραντεβού κορυφής, επιχειρώντας να εμφανιστούν πιο συντονισμένοι, με στόχο να αποκτήσουν τον κεντρικό έλεγχο στην ΕΕ και τις αποφάσεις της.

Μετά τη συνάντηση των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Κροατία, σειρά έχει αυτή την εβδομάδα η Σλοβενία, όπου οι ευρωβουλευτές του ΕΛΚ συναντώνται με επιτρόπους της Κομισιόν, σε μια προσπάθεια να μπουν οι βάσεις για αυστηρότερο κεντρικό έλεγχο στις ευρωπαϊκές αποφάσεις.

Το timing δεν είναι τυχαίο. Η δεύτερη θητεία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην προεδρία της Κομισιόν ξεκίνησε δύσκολα, με τέσσερις προτάσεις δυσπιστίας από τον Δεκέμβριο του 2024 και με τις παραδοσιακές συμμαχίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εμφανίζουν σοβαρές ρωγμές. Παράλληλα, το ΕΛΚ νιώθει ενισχυμένο από την επιστροφή Γερμανού καγκελαρίου από τις τάξεις του, την ώρα που βλέπει απέναντί του να ενισχύονται αντίπαλες φωνές τόσο στα δεξιά όσο και στα αριστερά του πολιτικού φάσματος.

«Οι λαϊκιστές της αριστεράς και της δεξιάς λένε “όχι” σε όλα χωρίς να προτείνουν τίποτα», δήλωσε η αντιπρόεδρος του ΕΛΚ, Ρομάνα Τομτς, δίνοντας το στίγμα. Το κόμμα, όπως είπε, θέλει να ξεκαθαρίσει με ποιους θα συμπορευτεί «για να υπάρξει πραγματική αλλαγή στην Ευρώπη».

Κεντρική γραμμή και πειθαρχία

Πίσω από τις δηλώσεις, όμως, το μήνυμα είναι πιο σκληρό: περισσότερος συντονισμός, λιγότερες αποκλίσεις και σαφής γραμμή από το κέντρο. Η συνάντηση στη Λιουμπλιάνα θεωρείται ακόμη ένα βήμα στην προσπάθεια του επικεφαλής του ΕΛΚ και της κοινοβουλευτικής του ομάδας, Μάνφρεντ Βέμπερ, να σφίξει τον έλεγχο σε Επιτροπή, Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, δηλαδή στους τρεις βασικούς πυλώνες λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Στόχος, σύμφωνα με κομματικές πηγές, είναι να πολλαπλασιαστούν τα «σημεία επαφής» μεταξύ εθνικών ηγετών της κεντροδεξιάς και κορυφαίων αξιωματούχων της ΕΕ, ώστε οι αποφάσεις να προετοιμάζονται πολύ πριν φτάσουν επισήμως στο τραπέζι.

Δεν είναι τυχαίο ότι την επόμενη εβδομάδα το ευρωπαϊκό ημερολόγιο είναι ασφυκτικά γεμάτο: σύνοδος υπουργών Άμυνας, σύνοδος κορυφής των ηγετών της ΕΕ και, φυσικά, η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου.

Το ΕΛΚ, με τη Φον ντερ Λάιεν και την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα σε κομβικούς ρόλους, εμφανίζεται αποφασισμένο να μην αφήσει το παιχνίδι στην τύχη του. Εκτός από τις καθιερωμένες προσυνεδριάσεις πριν από τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια, ο Βέμπερ έχει εγκαινιάσει και ετήσιες συναντήσεις εθνικών ηγετών, με πιο πρόσφατη εκείνη στο Ζάγκρεμπ.

«Όσο περισσότερο συντονιζόμαστε, τόσο μειώνεται ο κίνδυνος να εκτροχιαστούν τα πράγματα», παραδέχεται Ευρωπαίος αξιωματούχος, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Δείπνα, χαρτιά θέσεων και προεργασία

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν και τα άτυπα δείπνα πριν από τις ολομέλειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Εκεί, επίτροποι του ΕΛΚ -μεταξύ τους η Φον ντερ Λάιεν, ο Βάλντις Ντομπρόβσκις και η Χένα Βίρκουνεν- συζητούν απευθείας με την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Όπως παραδέχονται στελέχη του κόμματος, στόχος είναι ξεκάθαρα να υπάρχει εικόνα -και επιρροή- από το στάδιο της προετοιμασίας. «Να ξέρουμε προς τα πού πάει η Επιτροπή πριν καν παρουσιαστούν επίσημα οι προτάσεις», λένε χωρίς περιστροφές.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η αυξημένη σημασία των policy papers του ΕΛΚ, τα οποία λειτουργούν πλέον ως πολιτικός μπούσουλας για τα ανώτερα στελέχη του. Από εκεί ξεκίνησε τόσο η πίεση για αποδυνάμωση της Πράσινης Συμφωνίας όσο και η γενικευμένη ατζέντα απορρύθμισης που υιοθέτησε η Κομισιόν.

Άμυνα, Τραμπ και πράσινες υποχωρήσεις

Στο Ζάγκρεμπ, οι ηγέτες του ΕΛΚ συμφώνησαν να ενεργοποιήσουν στην πράξη τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας της ΕΕ, αναθέτοντας σε δύο εθνικούς ηγέτες να την καταστήσουν «σιδερένια» εγγύηση ασφάλειας. Μια ρήτρα που μέχρι σήμερα παρέμενε ανενεργή, καθώς το ΝΑΤΟ κάλυπτε το κενό – όμως ο φόβος επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο αλλάζει τα δεδομένα.

Παράλληλα, οι παραδοσιακοί σύμμαχοι του ΕΛΚ στην κεντροαριστερά και τους φιλελεύθερους κρατούν αποστάσεις, ιδίως όταν στο τραπέζι μπαίνουν πολιτικές που θυμίζουν… δεξιότερες πινελιές: ψαλίδι στους πράσινους κανόνες, χαλάρωση της νομοθεσίας για τη βιωσιμότητα και την αποψίλωση, λιγότερη ρύθμιση και περισσότερη «ευελιξία» για τις επιχειρήσεις.

Όλα δείχνουν ότι το ΕΛΚ δεν αρκείται πλέον στον ρόλο του μεγάλου κόμματος-συντονιστή. Θέλει να γίνει ο κεντρικός μηχανισμός ισχύος της Ευρώπης – ακόμη κι αν αυτό σημαίνει λιγότερη συναίνεση και περισσότερη πειθαρχία.

Διαβάστε επίσης:

Βρετανία: Στα πρόθυρα της κατάρρευσης η κυβέρνηση Στάρμερ μετά τις νέες αποκαλύψεις για Έπσταϊν-Μάντελσον

Ποινή έως 20 χρόνια αντιμετωπίζει ο Ιμάμογλου: Τον κατηγορούν ακόμα και για κατασκοπεία

Σε δίκη ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ – «Έχω ακραία ανάγκη για επιβεβαίωση» υποστήριξε – Αρνείται τις κατηγορίες