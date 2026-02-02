search
Το ΕΛΚ πιέζει την ΕΕ για χρήση της ρήτρας «αμοιβαίας άμυνας»

Οι ηγέτες του ΕΛΚ θέλουν να αξιοποιηθεί καλύτερα η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας της ΕΕ, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τη δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ στο ΝΑΤΟ.

Η πρωτοβουλία αυτή προέκυψε κατά τη διάρκεια του δείπνου το Σαββατοκύριακο στο Ζάγκρεμπ, στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αλλά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οπως μετέδωσε το Brussels Playbook και το Politico,το ΕΛΚ θα αναθέσει σε δύο αρχηγούς κράτους ή κυβέρνησης (δεν έχει ξεκαθαριστεί ποιοι θα είναι) να εξετάσουν πώς μπορεί να εφαρμοστεί το Άρθρο 42.7 της Συνθήκης της ΕΕ, το οποίο υποχρεώνει τις χώρες να παρέχουν «βοήθεια και συνδρομή με όλα τα μέσα που διαθέτουν» σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση κράτος-μέλος της ΕΕ.

Η ηγεσία του ΕΛΚ δεν διευκρίνισε μέχρι πότε οι ηγέτες θα πρέπει να παραδώσουν το σχέδιο αυτό, ούτε τι ακριβώς θα περιλαμβάνει. 

Ωστόσο, ένα έγγραφο πολιτικής που δημοσιεύτηκε από το ΕΛΚ την Κυριακή ανέφερε εννέα τομείς στους οποίους η ΕΕ χρειάζεται να αναπτύξει στρατιωτική ικανότητα, εάν θέλει να γίνει ανεξάρτητη από τις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων τα drones, το διάστημα και η αντιπυραυλική άμυνα. Το έγγραφο πολιτικής του ΕΛΚ εξακολουθεί να αναφέρει το ΝΑΤΟ ως τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής άμυνας.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Ζάγκρεμπ, ο πρόεδρος του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ επαίνεσε τον Μακρόν για την πρότασή του να επεκταθεί η «πυρηνική ομπρέλα» της Γαλλίας και σε άλλα κράτη της ΕΕ. «Έχοντας κατά νου τις νέες εξελίξεις στις ΗΠΑ είμαι απολύτως υπέρ του να εξετάζουν οι ηγέτες πώς αυτή η επιλογή ενός γαλλικού πυρηνικού όπλου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

