search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.02.2026 14:45
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.02.2026 12:33

Αυστραλία: Εξοντώνουν εκατοντάδες καμήλες εν μέσω ξηρασίας – Διψασμένες και «έτοιμες να κάνουν τα πάντα» για λίγο νερό

02.02.2026 12:33
camiles new

Περίπου 600 άγριες καμήλες θανατώθηκαν αυτή την εβδομάδα στην κεντρική Αυστραλία για να αποφευχθεί το «χάος» που προκαλούν τα διψασμένα ζώα σε απομακρυσμένες κοινότητες μετά από μια παρατεταμένη ξηρασία.

Όπως αναφέρει το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο SBS News, η ξηρασία, που επιδεινώθηκε από τον καύσωνα, οδήγησε μεγάλα κοπάδια καμήλων να εισέλθουν σε αυτόχθονες κοινότητες, καταστρέφοντας σωλήνες νερού και φράχτες στο δρόμο τους καθώς αναζητούν πηγές νερού.

Οι κάτοικοι έχουν αναφέρει ομάδες 800 έως 1.000 καμήλων που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, γνωστές ως «τραίνα καμήλας», οι οποίες εκτείνονται για περίπου 5 χιλιόμετρα κοντά στις περιοχές Mt. Liebig και Papunya.

Μια κοινή ομάδα εργασίας που συστάθηκε από την κυβέρνηση της Βόρειας Επικράτειας, η οποία αποτελείται από το Περιφερειακό Συμβούλιο MacDonnell και το Κεντρικό Συμβούλιο Γης (CLC), ενέκρινε αυτή την εβδομάδα μια τριήμερη αεροπορική επιχείρηση θανάτωσης για να βοηθήσει στη διαχείριση της κατάστασης.

Σύμφωνα με το CLC, περίπου 150 καμήλες θανατώνονται κάθε μέρα.

Οι καμήλες εισήχθησαν για πρώτη φορά στην Αυστραλία το 1840 και μέχρι το 2008 εκτιμάται ότι 1 εκατομμύριο καμήλες περιπλανιόντουσαν στις άγονες εκτάσεις της Δυτικής Αυστραλίας, της Βόρειας Επικράτειας, της Νότιας Αυστραλίας και του Κουίνσλαντ.

Μια ομοσπονδιακή έκθεση για την κατάσταση του περιβάλλοντος έδειξε ότι το Αυστραλιανό Πρόγραμμα Διαχείρισης Άγριας Καμήλας αφαίρεσε περισσότερες από 160.000 καμήλες μεταξύ 2008 και 2013.

Διαβάστε επίσης

Οι ατάκες… φωτιά του Τρέβορ Νόα στα Grammys για τον Τραμπ, εξόργισαν τον Αμερικανό πρόεδρο – Απειλεί με μηνύσεις

ΗΠΑ: Προβλήματα σε μεταφορές και συγκοινωνίες από τις ισχυρές χιονοπτώσεις

Συμφωνία με την Κούβα βλέπει τώρα ο Τραμπ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
plexouda_kentriki
ADVERTORIAL

«Η Πλεξούδα» το best-seller της Λετισιά Κολπμπανί για πρώτη φορά επι σκηνής στο Θέατρο Μεταξουργείο με τις: Χρύσα Βακάλη, Παναγιώτα Βλαντή και Γιασεμί Κηλαηδόνη

eurovision_new
MEDIA

«Βροχή» τα σκάνδαλα στη φετινή Eurovision: Σε κίνδυνο η συμμετοχή του Λουξεμβούργου – Απειλεί με αποχώρηση η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας (Videos)

boxer-perouka-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Viral ο μποξέρ Τζάρελ Μίλερ: Του έφυγε η περούκα την ώρα του αγώνα και την πέταξε στο κοινό! (vid)

AI_media_new
MEDIA

Οκτώ στα 10 κορυφαία ειδησεογραφικά σάιτ του κόσμου μπλοκάρουν τα μοντέλα εκπαίδευσης Τεχνητής Νοημοσύνης

georgiadis_agapidaki_new
ΥΓΕΙΑ

Αδωνις Γεωργιάδης: «Θα συνεχιστεί και μετά το 2026 το πρόγραμμα “Προλαμβάνω για την παιδική παχυσαρκία”»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βίντεο δείχνει την διοίκηση του εργοστασίου να προσπαθεί να διώξει τα συνδικάτα από τον χώρο

LEMPESOPOULOS
LIFESTYLE

Άρης Λεμπεσόπουλος: «Είπα στον Σωτήρη Τσαφούλια "ό,τι έχεις, είμαι σε ανάγκη"»

konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

syrigos
LIFESTYLE

Συρίγος για τραγωδία στη Ρουμανία: «Μη συμπεριφέρεστε σαν κοράκια – Βουλώστε το!»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 02.02.2026 14:44
plexouda_kentriki
ADVERTORIAL

«Η Πλεξούδα» το best-seller της Λετισιά Κολπμπανί για πρώτη φορά επι σκηνής στο Θέατρο Μεταξουργείο με τις: Χρύσα Βακάλη, Παναγιώτα Βλαντή και Γιασεμί Κηλαηδόνη

eurovision_new
MEDIA

«Βροχή» τα σκάνδαλα στη φετινή Eurovision: Σε κίνδυνο η συμμετοχή του Λουξεμβούργου – Απειλεί με αποχώρηση η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας (Videos)

boxer-perouka-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Viral ο μποξέρ Τζάρελ Μίλερ: Του έφυγε η περούκα την ώρα του αγώνα και την πέταξε στο κοινό! (vid)

1 / 3