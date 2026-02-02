Αυστραλία: Εξοντώνουν εκατοντάδες καμήλες εν μέσω ξηρασίας – Διψασμένες και «έτοιμες να κάνουν τα πάντα» για λίγο νερό

Περίπου 600 άγριες καμήλες θανατώθηκαν αυτή την εβδομάδα στην κεντρική Αυστραλία για να αποφευχθεί το «χάος» που προκαλούν τα διψασμένα ζώα σε απομακρυσμένες κοινότητες μετά από μια παρατεταμένη ξηρασία.

Όπως αναφέρει το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο SBS News, η ξηρασία, που επιδεινώθηκε από τον καύσωνα, οδήγησε μεγάλα κοπάδια καμήλων να εισέλθουν σε αυτόχθονες κοινότητες, καταστρέφοντας σωλήνες νερού και φράχτες στο δρόμο τους καθώς αναζητούν πηγές νερού.

Οι κάτοικοι έχουν αναφέρει ομάδες 800 έως 1.000 καμήλων που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, γνωστές ως «τραίνα καμήλας», οι οποίες εκτείνονται για περίπου 5 χιλιόμετρα κοντά στις περιοχές Mt. Liebig και Papunya.

Μια κοινή ομάδα εργασίας που συστάθηκε από την κυβέρνηση της Βόρειας Επικράτειας, η οποία αποτελείται από το Περιφερειακό Συμβούλιο MacDonnell και το Κεντρικό Συμβούλιο Γης (CLC), ενέκρινε αυτή την εβδομάδα μια τριήμερη αεροπορική επιχείρηση θανάτωσης για να βοηθήσει στη διαχείριση της κατάστασης.

Σύμφωνα με το CLC, περίπου 150 καμήλες θανατώνονται κάθε μέρα.

Οι καμήλες εισήχθησαν για πρώτη φορά στην Αυστραλία το 1840 και μέχρι το 2008 εκτιμάται ότι 1 εκατομμύριο καμήλες περιπλανιόντουσαν στις άγονες εκτάσεις της Δυτικής Αυστραλίας, της Βόρειας Επικράτειας, της Νότιας Αυστραλίας και του Κουίνσλαντ.

Μια ομοσπονδιακή έκθεση για την κατάσταση του περιβάλλοντος έδειξε ότι το Αυστραλιανό Πρόγραμμα Διαχείρισης Άγριας Καμήλας αφαίρεσε περισσότερες από 160.000 καμήλες μεταξύ 2008 και 2013.

