Οι ατάκες… φωτιά του Τρέβορ Νόα στα Grammys για τον Τραμπ, εξόργισαν τον Αμερικανό πρόεδρο – Απειλεί με μηνύσεις

Ο παρουσιαστής των βραβείων Grammy, Τρέβορ Νόα, πέταξε φαρμακερές ατάκες για τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να είναι έξαλλος και να απειλεί με μηνύσεις.

Ο Νόα κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, αναφέρθηκε στον Τραμπ συνδυάζοντας το σκάνδαλο Έπσταϊν και την… Γροιλανδία, ενώ έδινε συγχαρητήρια στην Μπίλι Άιλις.

«Ορίστε, το τραγούδι της χρονιάς! Συγχαρητήρια Μπίλι Άιλις. Αυτό είναι το Grammy που θέλει κάθε καλλιτέχνης, σχεδόν τόσο όσο o Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία», σχολίασε ο Νόα, προτού προσθέσει: «Το οποίο βγάζει νόημα διότι, αφού έφυγε ο Έπσταϊν, χρειάζεται ένα νέο νησί για να περνάει την ώρα του με τον Μπιλ Κλίντον».

Η ατάκα αυτή εξόργισε τον Τραμπ ο οποίος ανέφερε ότι δεν είχε πάει ποτέ στο αμαρτωλό νησί του Έπσταϊν. Και φυσικά εκτός του Νόα, επιτέθηκε και στον θεσμό, ενώ θυμήθηκε και τον… Τζίμι Κίμελ.

«Τα Grammy είναι τα ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ, ουσιαστικά δεν μπορείς να τα παρακολουθήσεις. Ο παρουσιαστής Τρέβορ Νόα, όποιος κι αν είναι, είναι σχεδόν τόσο κακός όσο και ο Τζίμι Κίμελ στα χαμηλής ακροαματικότητας βραβεία Όσκαρ», είπε αρχικά.

«Ο Νόα μίλησε ΨΕΥΔΩΣ για εμένα, λέγοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπιλ Κλίντον πέρασαν χρόνο στο νησί του Έπσταϊν. ΛΑΘΟΣ!!! Δεν μπορώ να μιλήσω για τον Μπιλ, αλλά εγώ δεν έχω πάει ποτέ στο νησί του Έπσταϊν, ούτε κάπου κοντά, και μέχρι τη σημερινή ψευδή και δυσφημιστική δήλωση δεν έχω κατηγορηθεί ότι βρέθηκα εκεί, ούτε καν από τα Μέσα Ενημέρωσης των Ψευδών Ειδήσεων».

Στη συνέχεια απείλησε με μηνύσεις: «Ο Νόα, ένας τελείως χαμένος, καλό θα ήταν να ξεκαθαρίσει τα γεγονότα και να τα ξεκαθαρίσει γρήγορα. Φαίνεται ότι θα στείλω τους δικηγόρους μου να μηνύσουν αυτόν τον κακόμοιρο, ατάλαντο, ηλίθιο παρουσιαστή και να τον μηνύσουν για πολλά χρήματα. Ετοιμάσου, Νόα, θα σπάσω πλάκα μαζί σου», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

