Μια από τις πιο πολιτικοποιημένες βραδιές των τελευταίων ετών αποδείχθηκαν τα Grammy Awards 2026, καθώς η σκηνή μετατράπηκε σε βήμα δημόσιας τοποθέτησης ενάντια στην ICE και στο αντιμεταναστευτικό κλίμα στις ΗΠΑ.

Bad Bunny: «ICE out»

O Bad Bunny, ο τραγουδιστής από το Πουέρτο Ρίκο, έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που τιμήθηκε με το Grammy για το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς με έναν δίσκο που είναι εξ ολοκλήρου στα ισπανικά και αφιέρωσε το βραβείο του στους μετανάστες.

Ο 31χρονος Πορτορικάνος κέρδισε συνολικά τρία βραβεία, μεταξύ των οποίων αυτό για το καλύτερο άλμπουμ για τον δίσκο του “Debi Tirar Mas Foros”.

Από τη σκηνή των βραβείων ο Bad Bunny δεν μάσησε τα λόγια του: «Προτού ευχαριστήσω τον Θεό, θα πω έξω η ICE», είπε, προσθέτονας: «Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε άλιεν, είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί», τόνισε ο Bad Boy, καλώντας τους Αμερικανούς να μην επιτρέψουν να τους «μολύνει» «το μίσος».

Η ομιλία του προκάλεσε το παρατεταμένο χειροκρότημα του κοινού.

Η ομιλία του Bad Bunny

Την επόμενη Κυριακή ο Bad Bunny έχει ένα ακόμη ραντεβού με τους Αμερικανούς στο ημίχρονο του Super Bowl, εμφάνιση που ήδη έχουν επικρίνει οι υποστηρικτές του Τραμπ.

Αμερικανός πολίτης, χάρη στο καθεστώς του Πουέρτο Ρίκο, ο Bad Bunny αποφάσισε ότι η διεθνής περιοδεία του, την οποία ξεκίνησε τον Νοέμβριο, δεν θα περάσει από τις ΗΠΑ για να προστατεύσει τους θεατές του από τυχόν επιδρομές της ICE.

Billie Eilish: «F*ck ICE»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Billie Eilish, η οποία κέρδισε το τραγούδι της χρονιάς για το «Wildflower» και χρησιμοποίησε τη στιγμή της ομιλίας της για να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα υπέρ των μεταναστών:

«Κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας «F*ck ICE» και λέοντας ότι είναι δύσκολο να ξέρει κανείς τι να πει ή τι να κάνει «αυτή τη στιγμή», αλλά η απάντηση βρίσκεται στη συνέχιση της δράσης:

«Είναι πραγματικά δύσκολο να ξέρεις τι να πεις ή τι να κάνεις αυτή τη στιγμή… πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε και να μιλάμε και να διαδηλώνουμε».

Η ομιλία της Billie Eilish

Olivia Dean: «Είμαι εγγονή μετανάστη — είμαι προϊόν γενναιότητας»

Γεννημένη από πατέρα Βρετανό και μητέρα με καταγωγή από τη Τζαμάικα και τη Γουιάνα η 26χρονη Βρετανίδα Ολίβια Ντιν, που τιμήθηκε με το Grammy της καλύτερης νέας καλλιτέχνιδας της χρονιάς, χαιρέτισε το «θάρρος» των μεταναστών.

«Βρίσκομαι εδώ ως η εγγονή ενός μετανάστη. Είμαι προϊόν γενναιότητας και πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν να γιορτάζονται», είπε χαρακτηριστικά.

Η ομιλία της Olivia Dean

Η SZA, που κέρδισε το βραβείο για την Ηχογράφηση της χρονιάς με το τραγούδι “Luther” μαζί με τον ράπερ Κέντρικ Λαμάρ, προέτρεψε τους Αμερικανούς «να μην απελπίζεστε. Ξέρω ότι ζούμε σε τρομακτικούς καιρούς, αλλά πρέπει να εμπιστευθούμε ο ένας τον άλλον και να εμπιστευθούμε τους εαυτούς μας».

Kehlani: «Ήθελα να πω “fuck ICE”»

Η Kehlani, που κέρδισε δύο R&B βραβεία για το τραγούδι Folded, επίσης δεν μάσησε τα λόγια της.

«Ήθελα να πω “f*ck ICE”. Νομίζω ότι είμαστε υπερβολικά δυνατή ομάδα για να βρισκόμαστε όλοι στον ίδιο χώρο την ίδια στιγμή και να μη γίνει κάποια δήλωση για τη χώρα μας — για μένα είναι τελείως παράλογο».

Η ομιλία της Kehlani

Ο Τρέβορ Νόα «σφάζει» τη Νίκι Μινάζ

Ο παρουσιαστής της τελετής απονομής των Grammy Τρέβορ Νόα σχολίασε την τρέχουσα πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ λέγοντας ότι «ο νέος εθνικός ύμνος» της χώρας θα πρέπει να γίνει το τραγούδι της ράπερ Doechii “Anxiety” (Άγχος).

Ο Trevor Noah, παρουσιάζοντας για τελευταία φορά, χαρακτήρισε τα Grammy «την καλύτερη συναυλία που δεν μπορείς να αγοράσεις με χρήματα», ενώ «έσφαξε» τη Nicki Minaj που έχει στραφεί στο MAGA, λέγοντας ότι δεν βρίσκεται στην αίθουσα, καθώς «είναι ακόμα στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ, συζητώντας πολύ σημαντικά ζητήματα» και προκαλώντας το χειροκρότημα του κοινού.

Το «άδειασμα» του Τρέβορ Νόα σε Νίκι Μινάζ και Τραμπ

Πολλοί ήταν και οι καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν με κονκάρδες κατά της ICE, από τον Τζάστιν Μπίμπερ, μέχρι την Κάρολ Κινγκ, δίνοντας στην τελετή ακριβώς τον τόνο που δεν θα ήθελε να δει ο Τραμπ.

